Okan Buruk, Osimhen ile Haaland'ı kıyasladı: Ondan daha iyi | Icardi'nin sakatlığı sonrası transfer sözleri

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa Ligi ve Süper Lig'e dair Asist Analiz'in sorularını yanıtladı.

Galatasaray yeniden UEFA kupasını ülkeye getirebilir mi?

"Hedef orayı seçtik bir kere. O hayali önce kurmamız gerekiyor. İnanıyoruz. Kadromuzun da buna hazır olduğunu düşünüyorum. Önceliğimiz Avrupa ve ligde devam etmek. Kadromdan da çok memnunum, yani hiç kimse gitmezse, hiç kimse gelmezse, bu anlamda rahatsızlığımız yok. Sadece Icardi sakatlandı, o mevkiyle ilgili bir şey düşünecek miyiz, o önemli. Direkt olarak santrfor değil belki ama hücumda her yerde oynayabilecek bir oyuncu düşünecek miyiz? Diğerlerini sonra karar vereceğiz. Galatasaray, rakip ceza sahasında en çok topla oynayan takım olarak daha çok penaltıyı atan tarafın biz olması gerekirken tam tersi bir tablo var karşımızda. Maçı kazandığımız için bunlar çok dile gelmiyor. Yanlış penaltılar verildi ama oyun gücümüzle kazandık."

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Yunus Akgün'e devre arasında Boey gibi teklif gelse ne yaparsınız?

"Hiçbir oyuncumu şu an kaybetmek istemem. Orada oyuncunun tavrı da önemli. Boey gitmeyi çok istedi yani. Onun için önemli bir sıçramaydı. Bazen onun önüne geçemiyorsunuz. Şu an tabii ki hiçbir oyuncumu; Barış gibi, Yunus gibi oyuncularımın gitmesini istemem."

Geç oyuncu değişikliği yaptığınızı düşünüyor musunuz?

"Guardiola'dan daha erken yaptığımı söyleyebilirim (Gülerek). Guardiola hiç oyuncu değiştirmiyor, öyle bir hocaya da rastlayabilirlerdi... Elit takım ve teknik direktörlere bakınca çok erken oyuncu değişikliği görmüyorsunuz. Tottenham maçında, değişiklik sonrası ileriye gideceğinize daha kötüye de gidebiliyor yani. Bu çok konuşuluyor. Değişiklik yaparsanız da gol yiyebilirsiniz. Osimhen ile geçen Tottenham maçında oldu. Oyuncu değiştir diyor size, kimse görmüyor onu, değiştirince 'Osimhen niye çıktı?' oluyor. Bunları düşünebilmek lazım yani..."

Selçuk-Melo-Sneijder-Drogba mı? Torreira-Sara-Mertens-Osimhen mi daha ürkütücü?

"Yani ikisi de güçlü. Galatasaray'ın efsane kadrolarından biri. O zaman Burak da vardı. Şimdi Icardi vardı sakatlandı. Galatasaray'a yakışan kadrolar. Kulübün efsanesi olmuş oyuncular. Bu vizyonu gösteren başkan, yönetici ve teknik direktörler de bu anlamda değerli."

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Barış Alper form düşüklüğü yaşıyor mu? Kendisiyle konuştunuz mu?

"Barış Alper'in performansından çok memnunum. Her zaman çalışıyor. Sağ bek, sol bek, açık, kanat beki, ön tarafa koyuyoruz. Her yerde oynuyor. Çok maç oynadı geçen sezondan bu yana. Mental olarak da yoruluyorsunuz. Bazı maçlarda skor katkısı olmadı ama fiziksel olarak rakipleri yıpratıyor. Mesela Tottenham maçında ciddi anlamda yıprattı rakibi."

Avrupa'da Osimhen'den daha iyi bir forvet?

"Gördüğüm oyuncular arasında en iyisi şu an. Osimhen yüzde 50-60'ında diyebilirim. Buraya geldi direkt oynamaya başladı, sakatlığı oldu, aslında fiziksel olarak yüzde 100 bulsa gerçekten çok önemli. Karakteri de çok önemli."

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Haaland mı, Osimhen mi?

"Belki ilk aklınıza Haaland gelir ama City de son haftalarda kaybettiği için şu an en iyi Victor Osimhen diyebilirim."

"Jelert'e şans vereceğiz tabii ki"

"Jelert, beğendiğimiz ve istediğimiz oyuncuydu. Ona şans vereceğiz tabii ki. Takıma önemli katkı sağlayacağını ileriye dönük düşünüyorum. Daha 21 yaşında. İleriye dönük önemli hizmet edecek oyuncu. Onun da bir öz güvene ihtiyacı var açıkçası. Birkaç maç devamlılıkla oynayabilirse. Burada hep bir yarış var."

Volkan Demirel'le karşılaşacaksınız. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz?

"Bodrumspor ile karşılaşacağız aslında. Hangi takımın hocası kim? diye hiç bakmıyoruz. Rakibe göre hazırlanıyoruz. Volkan hoca da iki maça çıktı, üçüncü maçına çıkacak, Hatay'da önemli işler yapmıştı, onun için de hayırlı olsun. Rakibe daha odaklıyız. Rakibin teknik direktöründen çok rakibe daha odaklıyız."

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"Soyunma odasının gizli kaptanları vardır"

"Berkan, Kerem Demirbay, Günay gibi oyuncular az süre aldılar ama içerdeki dinamikler için önemli. Soyunma odasının gizli kaptanları vardır. Sahip çıkan, en çok koruyan kollayan oyuncular Türk oyuncular oluyor."