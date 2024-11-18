Okan Buruk: Osimhen bize kalacağını söyledi

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İtalyan La Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen için ocak ayında Manchester United, Arsenal ve Chelsea’nin devreye gireceğini ileri sürerken, G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk dün HT Spor’a yaptığı açıklamada Nijeryalı oyuncunun takımda kalacağını söyledi.

Buruk, “Sözleşmesinde ocak ayında transferle ilgili bir madde var. Ama Osimhen kalacağını söylüyor. Sezon sonu için de çıkış maddesi var Osimhen’in, 75 milyon Euro. Oyuncu isterse G.Saray yönetimi, teknik direktörü, taraftarı ne gerekiyorsa yapar” diye konuştu.

iCARDi, OSiMHEN iÇiN MUTLU OLDU

· Osimhen’in transferi öncesi Mertens ve İcardi ile konuşup fikir aldığını da belirten ve “İcardi çok önemli bir oyuncu olduğunu, katkı sağlayacağını söyledi. Çok mutlu oldu” diyen Buruk, şöyle devam etti:

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AVRUPA LiGi’NDE FiNAL YOLU AÇIK

· Şampiyonlar Ligi’nden elenmek kötüydü. Biz kaliteli bir takımız, Avrupa’da kimsenin bizim gibi bir forvet üçlüsü yok. Avrupa Ligi’nde final yolu daha açık.

· Tottenham belki eksikti ama oyuncu kalitesi olarak çok üst düzeyler. Çok üstün oynadık. Aklıma geldikçe mutlu oluyorum.

· Lige sürekli yabancı hakem gelmesi zor bir organizasyon. VAR hakemi olabilir.

· Muslera’yı seviyorum. İyi bir sporcu, iyi bir insan. G.Saray’da devam etmesini isterim.

· Icardi’nin sakatlığı bir sürpriz oldu. Batshuayi’yi az kullandık. Yusuf Demir’i az kullandık. Yusuf’a da gerçekten şans vermek istiyorum, çok çalışıyor.

· Ndombele çok iyi oyuncu. Bize sezon başı kampı yapmadan gelmişti, daha sonra hazır olana kadar süre geçti.

F.BAHÇE SON 5 YILDA 1-2 KEZ ŞAMPiYON OLABiLiRDi

“Son 5 senede 4 farklı takım şampiyon oldu. 1-2 tanesinde Fenerbahçe kazanabilirdi hatalar yapmasa... Beşiktaş’ın şampiyon olduğu sezon sahasında Sivas’a kaybetti, son maça lider çıkabilirdi. 34-36-38 haftalık periyotları, hak etmeyen kazanamaz.”