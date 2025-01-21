Okan Buruk: Önde olan biziz, arkaya bakmaya gerek yok

Haberin Devamı

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi’nde bugün karşılaşacakları Dinamo Kiev’in puansız olmasının kimseyi aldatmaması gerektiğini söyledi. Ukrayna ekibinin kendi liginde lider olduğunu hatırlatan Buruk, “Bizim için önemli bir karşılaşma olacak. İlk 8 hedefimiz devam ediyor. Maçın favorisiyiz ama rakibimiz de iyi bir takım” dedi. Sarı kırmızılıların teknik direktörü ayrıca, “İlk hedefimiz ilk 8’in içine girmekti; çünkü bir tur az oynuyorsunuz. Ana hedefimiz San Mames’te final oynamak” diye konuşurken, F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho’nun, “Bana göre biz öndeyiz” sözleri için de şu değerlendirmeleri yaptı:

GEÇEN SENE YAPTIK YiNE YAPACAĞIZ

“SON iki maçta Göztepe ve Başakşehir gibi zorlu iki takımı yenip Hatayspor ile berabere kaldık. Maçların zorluğundan çok, maçları oynama yeteneği önemli. Geçen sene yaptık, 17 maç üst üste deplasmanda kazandık. Hedefimiz ligin sonuna kadar olan tüm maçları kazanmak. Ligde 6 puanla öndeyiz. Sadece 3 beraberlik aldık. O maçlarda da top bir türlü içeriye girmedi. Başta olan, önde giden biziz. Arkaya bakmaya gerek yok. Kendi işimize bakacağız. Şu an tek düşüncemiz bu.”

Haberin Devamı

OSiMHEN, BURAK GiBi, OFSAYTA DÜŞMEZSE GOL ATAR

ViCTOR Osimhen’in üst düzey bir santrfor olduğunu belirten Okan Buruk, “Golcü oyuncular, bazen pozisyona göre öncelik almak için hareket gösterebiliyorlar. Burak Yılmaz, Türk futbolunun en iyi golcülerinden biriydi. Ofsayta düşmediğinde golünü atardı. Osimhen için de aynısını söyleyebiliriz. Video analizle nasıl daha iyi olabileceğini göstermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan G.Saray Kulübü Florya’daki arazisinin “arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı yöntemiyle” değerlendirilmesine ilişkin ihale ilanı yayımladı. İlk oturum 24 Mart’ta yapılacak