×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Okan Buruk: Önde olan biziz, arkaya bakmaya gerek yok

Güncelleme Tarihi:

#GALATASARAY#Okan Buruk#Dinamo Kiev
Okan Buruk: Önde olan biziz, arkaya bakmaya gerek yok
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 07:00

"Hedefimiz ligin sonuna kadar olan tüm maçları kazanmak. Başta olan, önde giden biziz. Arkaya bakmaya gerek yok. Kendi işimize bakacağız” diyen Buruk Avrupa Ligi için de “Önceliğimiz ilk 8’e girmekti; çünkü bir tur az oynuyorsunuz. Ana hedefimiz final oynamak” diye konuştu.

Haberin Devamı

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi’nde bugün karşılaşacakları Dinamo Kiev’in puansız olmasının kimseyi aldatmaması gerektiğini söyledi. Ukrayna ekibinin kendi liginde lider olduğunu hatırlatan Buruk, “Bizim için önemli bir karşılaşma olacak. İlk 8 hedefimiz devam ediyor. Maçın favorisiyiz ama rakibimiz de iyi bir takım” dedi. Sarı kırmızılıların teknik direktörü ayrıca, “İlk hedefimiz ilk 8’in içine girmekti; çünkü bir tur az oynuyorsunuz. Ana hedefimiz San Mames’te final oynamak” diye konuşurken, F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho’nun, “Bana göre biz öndeyiz” sözleri için de şu değerlendirmeleri yaptı:

GEÇEN SENE YAPTIK YiNE YAPACAĞIZ

“SON iki maçta Göztepe ve Başakşehir gibi zorlu iki takımı yenip Hatayspor ile berabere kaldık. Maçların zorluğundan çok, maçları oynama yeteneği önemli. Geçen sene yaptık, 17 maç üst üste deplasmanda kazandık. Hedefimiz ligin sonuna kadar olan tüm maçları kazanmak. Ligde 6 puanla öndeyiz. Sadece 3 beraberlik aldık. O maçlarda da top bir türlü içeriye girmedi. Başta olan, önde giden biziz. Arkaya bakmaya gerek yok. Kendi işimize bakacağız. Şu an tek düşüncemiz bu.”

Haberin Devamı

OSiMHEN, BURAK GiBi, OFSAYTA DÜŞMEZSE GOL ATAR

ViCTOR Osimhen’in üst düzey bir santrfor olduğunu belirten Okan Buruk, “Golcü oyuncular, bazen pozisyona göre öncelik almak için hareket gösterebiliyorlar. Burak Yılmaz, Türk futbolunun en iyi golcülerinden biriydi. Ofsayta düşmediğinde golünü atardı. Osimhen için de aynısını söyleyebiliriz. Video analizle nasıl daha iyi olabileceğini göstermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan G.Saray Kulübü Florya’daki arazisinin “arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı yöntemiyle” değerlendirilmesine ilişkin ihale ilanı yayımladı. İlk oturum 24 Mart’ta yapılacak

Haberle ilgili daha fazlası:
#GALATASARAY#Okan Buruk#Dinamo Kiev

BAKMADAN GEÇME!