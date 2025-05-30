Okan Buruk: 'Muslera ve Mertens'i çok arayacağız!'

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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Başakşehir'i sahasında ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi konuştu.

"MUSLERA VE MERTENS'İ ÇOK ARAYACAĞIZ"

Başakşehir maçıyla birlikte son kez sarı - kırmızılı formayı giyecek olan Mertens ve Muslera'nın vedası hakkında konuşan Okan Buruk, "Dün son antrenmandı onlar için Galatasaray formasıyla. Üçümüz birbirimize sarıldık antrenman bittiğinde. Hüzünlendik orada. 2-3 haftadır bu hüznü yaşıyoruz. Hem kupa finalinde hem şampiyonluk kutlamalarında en güzel günlerimizi yaşarken bir yandan da bu veda bizi üzüyor. Onlar ailemizin bir parçası. Her zaman bu kulübün bir parçası olacaklar, bu kulübü temsil edecekler. Muslera ve Mertens değil sadece, ailelerini de seviyor herkes. Ciro bu takımın sembolü oldu. Ciro'yu da herkes ayrı özleyecek. Mertens'e bazen 'Ciro senden daha ünlü Türkiye'de' diyordum. Hem eşi hem oğlu bu takım için çok değerliler, önemliler. Başarımızda payları var. Teknik adam olarak onlara teşekkür ediyorum. Muslera ve Mertens'i insan olarak da çok arayacağız. 5. yıldızda çok büyük rol oynadılar. Güzel bir veda olacak. İnşallah galibiyetle veda ederiz." ifadelerini kullandı.

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"GALATASARAY REKORLARIN TAKIMIDIR"

Sezonu galibiyetle tamamlamak istediklerini dile getiren Buruk, "Galatasaray rekorların takımıdır. Kazanarak bitirmek istiyoruz. Yine 3 puan daha almak, bir maç daha kazanmak istiyoruz. Geçen hafta kazandığımızda çok sevinmiştim. Kazanarak bitirmek çok önemli." şeklinde konuştu.