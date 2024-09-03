Okan Buruk: Mourinho'nun tuzağına düşmem

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sözlerine sert yanıt verdi.

Teknik Direktörü Jose Mourinho kısa bir süre önce "Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor." açıklaması yaparken TV 100'e konuşan Okan Buruk'tan bu sözlere tepki geldi.

"MOURINHO'NUN TUZAĞINA DÜŞMEM"

Mourinho'nun ne yapmak istediğini çok iyi bildiğini söyleyen Okan Buruk, "Mourinho'yu çok iyi tanıyorum ve demeçleriyle ne yapmak istediğini anlayabiliyorum. Chelsea'de, Real Madrid'de, Roma'da ne yaptıysa şimdi de aynısını yapıyor. En güçlü gördüğü rakibe karşı psikolojik bir savaş başlatıp ekstra baskı oluşturmaya çalışıyor. Ancak ben Mourinho'nun tuzağına düşmem" şeklinde konuştu.

"İŞİNE BAKSIN"

Gerekmedikçe karşılık vermeyeceğini kaydeden Okan Buruk, "Ona gerekmedikçe karşılık vermeyeceğim. Herkes kendi işine baksın ve kendi takımıyla ilgilensin, bu hepimiz için daha iyi olur. Eğer birbirimizi gerçekten çok özlediysek, 6. haftada görüşüp hasret gideririz!" dedi.

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MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Jose Mourinho, Türkiye'de sadece Galatasaray'ın kart görmediğini söyledi.

Türkiye'de sadece Galatasaray'ın kart görmediğini söyleyen Mourinho, "Umarım bu sezon 50'den fazla maç oynarız. Umuyorum ve öyle olacağını düşünüyorum. Öyle olunca takıma ve tüm oyunculara ihtiyacınız var. Sezon içinde sakatlık ve kart cezaları oluyor. Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor ama onun dışındaki takımlar görüyor.” ifadelerini kullanmıştı.