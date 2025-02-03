Okan Buruk maç sonunda 'Ayrılacak' demişti, Michy Batshuayi'nin sözleşmesi feshedildi!

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Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Transfer dönemi biliyorsunuz. Gidenler, kalanlar, alacaklarımız net belli olunca kadromuzu oluşturacağız. Konsantrasyon değişiyor. Transfer döneminde oyuncuların kafa yapısı, gidecek miyim kalacak mıyım yeni oyuncu gelecek mi, psikolojik etkisi oluyor. Transfer döneminden sonra daha rahat olacağına inanıyorum.

TAMAMLANIRSA AYRILACAK

Takviyeler düşünüyoruz. Hücum hattına 2 takviye yaptık. Batshuayi'nin transferi tamamlandı mı bilmiyorum, tamamlanırsa ayrılacak. Yerli çok formda bir oyuncu Ahmed, bugün golü attı; Morata gibi önemli bir santrfor aldık. Morata çok yorgun olsa bile kullandık, oyunun her iki yönünü de oynamaya çalıştı. Savunmaya da katkı verdi. Orta saha ve savunmaya birkaç takviye düşünüyoruz. Son hafta fırsat transferleri çıkabiliyor. Osimhen son günlerde çok büyük fırsattı, kullandık. Yine bakacağız.

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BİRİNCİ TERCİH OLMUYOR

Görüştüğümüz, düşündüğümüz oyuncular var. Ayın 3'üne kadar Avrupa'ya kadar yarış vardı. Oyuncuların birinci tercihi net Türkiye olmuyor. Beş büyük ligde oynamayı istiyorlar. Maddi olarak daha yükseğini verseniz bile öncelikleri burası olmuyor. İyi niyetle çalışıyoruz başkanımız, yönetimimiz, biz. Galatasaray kadrosunda Osimhen ve Morata gibi önemli oyuncular var. Burada bir emek var, hakkını vermek gerekiyor.

BİZİM İÇİN DE ZOR OLUYOR

Bizim için de zor oluyor. Transfer... Bir yandan yarışıyorsunuz bir yandan o eleştirilere kafayı takmadan çalışmak gerekiyor. Bazen ne kadar fedakarlık yaparsanız yapın ne kadar para harcarsanız harcayın olmuyor. İnşallah transferi güzel şekilde tamamlayacağız.

İYİ KADROYA SAHİBİZ

Zorlu fikstür; hem Avrupa hem derbi var, en yakın rakibimizle oynayacağız, yanında kupa var, Bolu deplasmanına gideceğiz. Hava ve saha şartları nasıl olacak. Bu tür şeyler var. Orada kimi, nasıl kullanacağız. Birçok maç var. Kadromuzu, transfer dönemi istediğimiz şeyleri tam olarak yaptıkça içimiz rahat edecek ve daha çok oyuncuyla oynama şansımız olacak. Ne olursa olsun bu fikstürü, maçları oynuyoruz. Bu maçları oynayacak yeterlilikteyiz. İyi kadroya sahibiz. Oyuncularımızın ve ekibimizin profesyonelliği... Onları maçlara çok iyi hazırlamaya çalışıyoruz. Bu süreci de en iyi şekilde geçireceğiz.

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SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

Okan Buruk'un bu açıklamaları sonrasında Michy Batshuayi'nin sözleşmesinin feshedildiği TFF'ye bildirildi.