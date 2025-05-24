Okan Buruk maç sonu yeni parolayı açıkladı! Mertens ve Muslera'nın durumları...

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Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden şampiyon Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Mutluyuz, 92 puan. Yine 90 puan barajının üzerine çıktık. Son maçı da kazanırsak, geçen senenin bir puan altında kalıyoruz. Yine yüksek bir puan. Bu da sevindiriyor beni. Bugün kazanıp kazanmamak insanlara önemli değil gibi geliyor ama benim için kazanmak çok önemli. Oyuncular için zordu, sıcaktı. Uzun süre oynamamış oyuncuların da zorlandıklarını gördük oyun içerisinde. Oyuncularımızı yargılayacağımız bir maç da değildi çünkü uzun süre oynamıyorlar. Yoğun bir tempodan geçtik. İyi niyetli olduklarını ve hep oyun içerisinde olduklarını gördük.

MUHTEŞEM ATTI

Göztepe'ye karşı oynamak zor. Çözdüğümüz zaman çok kolay rakip kaleye gittik ama bazen baskı altında top kayıpları yaptık, iyi yapamadığımız yerler oldu. Kaan, muhteşem bir gol attı. Oraya gelene kadar da pozisyonlar vardı. İkinci golle maçı bitirdik. Önemli ve güzel bir galibiyet.

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MERTENS VE MUSLERA'NIN DURUMLARI

Dries, bizim için çok önemli. Ailesiyle birlikte de çok değerli. Galatasaray'a önemli hizmetler yaptı. Yaşına rağmen profesyonelliği, bize çok yardımcı oldu. Ondan ayrılmak çok zor olacak. Bu anlamda hepimiz duygusalız. Önümüzdeki hafta da onun için önemli olacak. O maçta da oynatmayı düşünüyoruz. Bu tür ayrılıklar bazen çok zor oluyor.

Muslera'nın da geçen sezon böyle bir düşüncesi vardı ama biz ikna etmiştik. Çok değerli ve çok önemli isim. Çok önemli hizmet etti. Onun yerini doldurmak kolay değil.

YENİ PAROLA

25 şampiyonluğumuz ve 19 kupamız var. 2026'da da 20+26 diyeceğiz. Bu parola ile yeni sezona hazırlanacağız.