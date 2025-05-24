×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Okan Buruk maç sonu yeni parolayı açıkladı! Mertens ve Muslera'nın durumları...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Okan Buruk maç sonu yeni parolayı açıkladı Mertens ve Musleranın durumları...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 21:59

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe'yi 2-0 mağlup etitkleri maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden şampiyon Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Mutluyuz, 92 puan. Yine 90 puan barajının üzerine çıktık. Son maçı da kazanırsak, geçen senenin bir puan altında kalıyoruz. Yine yüksek bir puan. Bu da sevindiriyor beni. Bugün kazanıp kazanmamak insanlara önemli değil gibi geliyor ama benim için kazanmak çok önemli. Oyuncular için zordu, sıcaktı. Uzun süre oynamamış oyuncuların da zorlandıklarını gördük oyun içerisinde. Oyuncularımızı yargılayacağımız bir maç da değildi çünkü uzun süre oynamıyorlar. Yoğun bir tempodan geçtik. İyi niyetli olduklarını ve hep oyun içerisinde olduklarını gördük.

Gözden KaçmasınKaan Ayhandan Göztepeye enfes gol Futbolcular şaşkınlıklarını gizleyemediKaan Ayhan'dan Göztepe'ye enfes gol! Futbolcular şaşkınlıklarını gizleyemediHaberi görüntüle

MUHTEŞEM ATTI

Göztepe'ye karşı oynamak zor. Çözdüğümüz zaman çok kolay rakip kaleye gittik ama bazen baskı altında top kayıpları yaptık, iyi yapamadığımız yerler oldu. Kaan, muhteşem bir gol attı. Oraya gelene kadar da pozisyonlar vardı. İkinci golle maçı bitirdik. Önemli ve güzel bir galibiyet.

Haberin Devamı

MERTENS VE MUSLERA'NIN DURUMLARI

Dries, bizim için çok önemli. Ailesiyle birlikte de çok değerli. Galatasaray'a önemli hizmetler yaptı. Yaşına rağmen profesyonelliği, bize çok yardımcı oldu. Ondan ayrılmak çok zor olacak. Bu anlamda hepimiz duygusalız. Önümüzdeki hafta da onun için önemli olacak. O maçta da oynatmayı düşünüyoruz. Bu tür ayrılıklar bazen çok zor oluyor.

Muslera'nın da geçen sezon böyle bir düşüncesi vardı ama biz ikna etmiştik. Çok değerli ve çok önemli isim. Çok önemli hizmet etti. Onun yerini doldurmak kolay değil.

YENİ PAROLA

25 şampiyonluğumuz ve 19 kupamız var. 2026'da da 20+26 diyeceğiz. Bu parola ile yeni sezona hazırlanacağız.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!