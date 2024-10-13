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Okan Buruk kötü haberi verdi: Barış Alper Yılmaz o maçta yok

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#Galatasaray#Okan Buruk#Barış Alper Yılmaz
Okan Buruk kötü haberi verdi: Barış Alper Yılmaz o maçta yok
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 00:38

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile oynadığı maçta sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın bir sonraki maçta olmayacağını duyurdu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV100 ekranlarında önemli açıklamalar yaptı.

Okan Buruk, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın İzlanda maçı kadrosundan çıkarılan Barış Alper Yılmaz'ın, Antalyaspor maçında olmayacağını açıkladı.

Oyuncuların sağlık durumu hakkında konuşan Buruk, "Barış Alper Yılmaz bir sakatlık geçirdi milli takımda. Antalyaspor deplasmanında olmayacak. Herhalde bir sonraki maçta olur. Barış normalin dışında bir oyuncu fiziksel olarak. Normal biri olsa Antalya maçında olmaz. Barış olunca bir şey diyemiyoruz. Çok çabuk toparlayabilir. Beşiktaş maçına yetişecek gibi görünüyor. Başka sakatımız yok. Ziyech başladı, iyi de başladı. Sert antrenman yaptık bugün, gösterdi. İyi, istekli... Osimhen takımdan ayrı çalışıyor. Programımız, Antalya maçına hazır olması." ifadelerini kullandı.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Barış Alper Yılmaz

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