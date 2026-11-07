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Okan Buruk kendi rekorunu kırdı, Galatasaray tarihine geçti!

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#Galatasaray#Süper Lig#Okan Buruk
Okan Buruk kendi rekorunu kırdı, Galatasaray tarihine geçti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 21:21

Süper Lig'de oynadığı son 41 iç saha maçını kaybetmeyen Galatasaray, kulüp tarihinin en uzun serisini egale etti.

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Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 4-3’lük skorla galip ayrıldı. Aslan, bu sonuçla puanını 28’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Okan Buruk kendi rekorunu kırdı, Galatasaray tarihine geçti

REKOR EGALE EDİLDİ

Galatasaray, bu maçla birlikte Süper Lig'de evindeki yenilmezlik serisine devam etti.

RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından oynadığı 41 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 33 galibiyet elde ederken, 8 defa da berabere kaldı. Cimbom ayrıca iç sahadaki en uzun yenilmezlik serisini de egale etti.

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Galatasaray bu sezon ligde iç sahada çıktığı 6 müsabakanın 5’ini kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı.

Okan Buruk kendi rekorunu kırdı, Galatasaray tarihine geçti

ÜST ÜSTE 6 GALİBİYET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya yenildikten sonra oynadığı maçlarda puan kaybetmedi.

Sarı-kırmızılılara ligde Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor ve Amed Sportif Faaliyetler’i, Şampiyonlar Ligi'nde de Lille ve Stuttgart’ı mağlup etti.

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#Galatasaray#Süper Lig#Okan Buruk

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