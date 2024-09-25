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Okan Buruk: Kazandık ama başarıya açız

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#Galatasaray#Okan Buruk#Dursun Özbek
Okan Buruk: Kazandık ama başarıya açız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 07:00

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, F.Bahçe’yi yendikleri için kendilerini dev aynasında görmediklerini belirterek PAOK maçı için iddialı konuştu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mental olarak iyi bir durumda olduklarını belirtirken Galatasaray ve Türk futbolu için kazanmak istediklerini söyledi. Deneyimli teknik adam PAOK karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında “Derbiyi kazandık, 6’da 6 yaptık ama kendimizi dev aynasında görmemeliyiz. Kafamızda ‘Hafta sonu Fenerbahçe’yi yendik, daha yapacak bir şey yok’ gibi bir düşünce olamaz. Biz aç bir takımız! Başarıya ve galibiyete açız. Bunu sahada göstereceğiz” diye konuştu. Okan Buruk takımın özgüveninin hep yüksek olduğunu dışarıdan suni hava yaratıldığını da belirtirken Kupa 2’nin favorilerinden olmaları konusunda şu değerlendirmeyi yaptı:

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iLK MAÇ ÇOK ÖNEMLi

“UEFA Avrupa Ligi’nde favori takımlardan olmak önemli ve değerli. Öz güveni yükselten bir şey. Her takım birbirine sürpriz hazırlayacak. Kazanarak başlamanın önemini hatırlatmak istiyorum. 36 takımlık sıralamada yerimizi belirlemek için önemli. İlk 8 içinde olmak için çok maç kazanmalıyız. Kazanmaya yönelik oynayacağız ama maç içinde şans da yanımızda olmalı. Avrupa’da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın çok yukarılara gitme potansiyeli olan kadroları var. Üç Türk takımı olarak birbirimizi geçmek için yarışacağız. Türk futbolu ve ülke puanı için bu çok önemli olacak.”

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MERT HAKAN’A GÖNDERME

G.Saraylı çalıştırıcı Fenerbahçe maçıyla ile ilgili olarak “Derbiye futbol ve taktiksel olarak hazırlandık. Kalitemize ve oynayacağımız oyuna güvendik. Derbi çok güzel geçti. Karşılaşma sonu herkes tokalaştı. Bir iki provokasyon dışında bir şey olmadı. Zaten o provokasyon hep aynı kişi tarafından oluyor. Takım olarak kısa sevindik” derken isim vermeden Mert Hakan’ı da eleştirdi.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Dursun Özbek

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