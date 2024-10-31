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Okan Buruk kararını verdi! Galatasaray'da iki ayrılık birden...

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#GALATASARAY#TRANSFER#Victor Nelsson
Okan Buruk kararını verdi Galatasarayda iki ayrılık birden...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 10:07

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray'da 2 isimle yollar ayrılacak.

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Hem lig hem Avrupa için alternatifli bir kadro kurarak sezona başlayan Galatasaray'da iki yıldız isme veda edilecek.

Fanatik'in haberine göre; Okan Buruk'un oyun planlaması ve kafasındaki kadronun netleşmesiyle beraber ilk 11'de şans bulamayan Victor Nelsson ve Kerem Demirbay ile yollar ayrılacak.

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NELSSON İSYAN ETMİŞTİ

Geçen sezon başında yedek kaldığı dönemde isyan bayrağını açan ve Okan Buruk’un kararlarını net şekilde eleştiren Victor Nelsson, bu sezon adeta kulübeye hapsolmuş durumda.

Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar sadece 2 maçta 90 dakika oynayabilen 26 yaşındaki stoper, kalan mücadelelerde dahil edildiğinde sadece 220 dakika forma giyebildi.

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KEREM DEMİRBAY DÜŞÜŞE GEÇTİ

Galatasaray'ın son dönemki yükselişi ve orta sahadaki Torreira-Sara uyumu Kerem Demirbay'ı yedek kulübesine bağlamış durumda. Beşiktaş maçında da oyuna girdikten sonra ciddi pas hataları yapan ve savunmada da aksayan tecrübeli orta saha oyuncusu ile yollar ayrılabilir.

Hem devre arasında hem de önümüzdeki yaz döneminde yine önemli transferler yapmaya hazırlanan Galatasaray, iki yıldızına veda edebileceği ifade edildi.

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#GALATASARAY#TRANSFER#Victor Nelsson

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