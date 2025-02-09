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Okan Buruk: 'Karar masum ve anlık değil'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Okan Buruk: Karar masum ve anlık değil
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 20:28

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi hakkında konuştu.

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Süper Lig'de Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle tatil edilen maçın ardından konuşan Okan Buruk, çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Biz beklemiyorduk ama bekleyenler varmış, tweetlerini hemen attılar. Kimsenin günahını almak istemiyorum... Adana Demirsporlu oyuncuları tebrik ediyorum, çok güzel mücadele ediyorlardı. Seyircileri, 'Biz hiç vazgeçmedik' pankartı açmıştı. Benim gözümde penaltı olmamaya daha yakındı.

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MASUM BİR KARAR DEĞİL

Adana Demirspor aleyhine yapılan ilk hata değil bu. Bu kararın masum ve anlık bir karar olduğuna inanmıyorum. Türk futbolunu dışarıya kötü göstermek için bir çaba var, bu da onlardan bir tanesi.

SAYGI DUYUYORUM AMA ÜZÜNTÜLÜYÜM

Oyuncular oynanmak istiyordu, 'Ne oldu?' dediler. Belki farklı kazanacaktık, belki Adana Demirspor puan alacaktı. Çok genç oyuncuları var burada oynuyorlardı, bir anda birisi arıyor ve takımı sahadan çekiyor. Çok masum olduğunu düşünmüyorum yaşananların. TFF kararını verecek tabii. Türk futbolunu kötü göstermek için bir çaba var. Saygı duyuyorum ama üzüntülüyüm. Adana Demirspor çok önemli bir camia, bunu bilmek lazım. Onlar için de ayrıca üzüldüm.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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