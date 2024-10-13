Okan Buruk: Kadıköy gibi deplasmanlar daha çok işimize geliyor

Haberin Devamı

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk sezona şanssız başladıklarını, bazı transferlerin de geç yapıldığını, bu nedenle Şampiyonlar Ligi’nden elendiklerini belirterek “Oyuncu yapısı, kadromuz performansımız o dönem yerdeydi. Bugün Young Boys ile oynasak turu çok rahat geçeriz” dedi.

RAKiBiN 50 BiN SEYiRCiSi OLSUN

Buruk TV 100’e yaptığı açıklamalarda 2-0’dan 2-2 berabere kaldıkları Rigas maçını şöyle değerlendirdi: “Ana sorunumuz konsantrasyon eksiklikleri. Stadyum ortamı çok kötüydü. Bir tarafta tribün var, her yer açık. Rakip takımın 50 bin seyircisi olsun, iyi atmosfer olsun. O benim daha çok işime geliyor. Bayern Münih, Manchester United deplasmanları, daha yeni Kadıköy’e gittik. Bu bizim işimize geliyor.”

OSiMHEN SAKATLANMAYABiLiRDi

Yoğun fikstürde maçlar arası sürenin iyi ayarlanamadığını bunun da sakatlıklara yol açtığını kaydeden deneyimli teknik adam “ikinci maçı 4 gün sonra oynasam sakatlık riskini azaltıyorum. Osimhen sakatlandı mesela, sakatlanmayabilirdi” dedi.

Haberin Devamı

ARTIK KAYBETME LÜKSÜ YOK

Buruk “Başakşehir’de 69 puanla şampiyon oldum. Eskiden teknik adamların da maç kaybetme lüksü vardı. Şimdi yok” dedi.