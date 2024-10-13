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Okan Buruk: Kadıköy gibi deplasmanlar daha çok işimize geliyor

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Okan Buruk: Kadıköy gibi deplasmanlar daha çok işimize geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 07:00

Okan Buruk, 2-2 biten Rigas maçında kötü stadyum ortamının kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti. Sezona da şanssız başladıklarını kaydeden deneyimli teknik adam “Bugün Young Boys ile oynasak turu rahat geçeriz. O dönem kadromuz ve performansımız yerdeydi” dedi.

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G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk sezona şanssız başladıklarını, bazı transferlerin de geç yapıldığını, bu nedenle Şampiyonlar Ligi’nden elendiklerini belirterek “Oyuncu yapısı, kadromuz performansımız o dönem yerdeydi. Bugün Young Boys ile oynasak turu çok rahat geçeriz” dedi.

RAKiBiN 50 BiN SEYiRCiSi OLSUN

Buruk TV 100’e yaptığı açıklamalarda 2-0’dan 2-2 berabere kaldıkları Rigas maçını şöyle değerlendirdi: “Ana sorunumuz konsantrasyon eksiklikleri. Stadyum ortamı çok kötüydü. Bir tarafta tribün var, her yer açık. Rakip takımın 50 bin seyircisi olsun, iyi atmosfer olsun. O benim daha çok işime geliyor. Bayern Münih, Manchester United deplasmanları, daha yeni Kadıköy’e gittik. Bu bizim işimize geliyor.”

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OSiMHEN SAKATLANMAYABiLiRDi

Yoğun fikstürde maçlar arası sürenin iyi ayarlanamadığını bunun da sakatlıklara yol açtığını kaydeden deneyimli teknik adam “ikinci maçı 4 gün sonra oynasam sakatlık riskini azaltıyorum. Osimhen sakatlandı mesela, sakatlanmayabilirdi” dedi.

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ARTIK KAYBETME LÜKSÜ YOK

Buruk “Başakşehir’de 69 puanla şampiyon oldum. Eskiden teknik adamların da maç kaybetme lüksü vardı. Şimdi yok” dedi.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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