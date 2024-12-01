Okan Buruk istedi, Galatasaray yönetimi alıyor! İmza an meselesi...

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Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve kadro rotasyonunu arttırmak isteyen Galatasaray Jhon Arias transferinde sona yakın.

Geçtiğimiz günlerde Brezilya basınında yer alan haberlerde Okan Buruk'un da onayıyla harekete geçen Galatasaray'ın, sezon başında da takip ettiği Fluminense'nin yıldız ismi Jhon Aria'ı transfer etmek istediği belirtilmişti.

Hücum oyuncusunun Avrupa hayali kurduğu ve Arias için en ciddi adayın Galatasaray olduğu ileri sürülmüştü.

10 MİLYON EURO DETAYI

Galatasaray Yönetimi oyuncunun da Avrupa’ya adım atma isteğini fırsat bilip uygun bir bonservis bedeliyle bu transferi bitirmeye çalışacağı aktarılmıştı. Kulübün ilk etapta konuşulan 10 milyon euroluk rakamı da aşağıya çekmeyi hedeflediği öğrenilmişti.

HOCASI AÇIKLADI

Fanatik'te yer alan haberde Brezilya ekibinin hocası Mano Menezes de Arias’a yoğun bir ilgi olduğunu ve oyuncusunun kış döneminde bu teklifleri değerlendirmek istediğini itiraf etti. 2026 yılında sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun yeni kontrat görüşmelerine de yanıt vermediği belirtiliyor.

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GALATASARAY'A RAKİP ÇIKTI

Öte yandan Cruzeiro da bu transfer için ciddi şekilde devrede olduğu belirtildi. Cruzeiro'nun da bonservis pazarlıklarına katıldığı ve transfer yarışının başladığı kaydedildi.

Sarı kırmızılıların ise maksimum 9-10 milyon euroluk bir bedelle işi bitirmeye yakın taraf olarak gösterildiği ileri sürüldü. Oyuncunun da Galatasaray'a daha yakın olduğu ifade edildi.

FLUMINENSE TARİHİNE GEÇTİ

Sarı kırmızılıların transfer etmek istediği iddia edilen Jhon Arias, 2024 yılında gösterdiği performansla Fluminense tarihine geçti. Çıktığı 46 maçta 13 gol atan yıldız oyuncu, Fluminense formasıyla bir sezonda en çok gol atan ikinci yabancı futbolcu oldu.