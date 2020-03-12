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GeriFutbol Okan Buruk: "İnşallah turu getirecek bir galibiyet olur"
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Futbol
Haber Giriş: 12.03.2020 - 23:15,Son Güncelleme:/

Okan Buruk: "İnşallah turu getirecek bir galibiyet olur"

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Okan Buruk: "İnşallah turu getirecek bir galibiyet olur"
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kazandıkları Kopenhag maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Buruk, "Değerli bir galibiyet oldu, inşallah turu getirecek bir galibiyet olur. Maça baktığınızda rakip, tahmin ettiğimiz gibi çıktı. 4-4-2 sistemini iyi oynayan, baskılı, hataya zorlayan bir takımdı. Çok pozisyona girmediler; ama bize de çok pozisyon vermediler. Girdiğimiz pozisyon normalin altında kaldı; ancak ikinci maç öncesi önemli bir avantaj elde ettiğimizi söyleyebilirim." dedi.

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