Okan Buruk: "İnşallah turu getirecek bir galibiyet olur"

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Buruk, "Değerli bir galibiyet oldu, inşallah turu getirecek bir galibiyet olur. Maça baktığınızda rakip, tahmin ettiğimiz gibi çıktı. 4-4-2 sistemini iyi oynayan, baskılı, hataya zorlayan bir takımdı. Çok pozisyona girmediler; ama bize de çok pozisyon vermediler. Girdiğimiz pozisyon normalin altında kaldı; ancak ikinci maç öncesi önemli bir avantaj elde ettiğimizi söyleyebilirim." dedi.