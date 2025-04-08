Okan Buruk, ilk kez konuştu: 'Mourinho yüzümü çizdi, canım acıdı!'

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'yi eledikleri maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho ile arasında geçen olaylarla ilişkin TV100'e açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"HAKEM RAPORUNA NEDEN BÖYLE YAZDIĞINI ANLAMADIM"

"Hakemin raporuna neden böyle yazdığını anlamadım. "Hakem iyi maç yönetti" demenin bizzat hakem tarafından tahrik sayılması, kendi başına bir Aziz Nesin hikayesi. Maçtan sonra idari direktör Uğur Yıldız geldi söyledi. "Hakem sana sarı kart göstermiş" dedi. Benim olaydan böyle haberim oldu. Bir yaşıma daha girmiş oldum böylece."

"NEREDEYSE 'HELAL OLSUN' DİYECEKLER"

"Darbeyi ben aldım, bazı kesimler benim düşmeme bakıp neredeyse adama "Helal olsun" diyecekler! Ben gerçekten uzatmak istemediğim için susuyorum."

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"TIRNAKLARIYLA YÜZÜMÜ ÇİZDİ"

"O pozisyonda hiç kimse fiziki müdahaleye uğramayı beklemezdi. Kim bekler zaten! Düşerken reaksiyon hesabı yapmıyorum ki! Adam tırnaklarıyla yüzümü de çizdi! Şiddetli bir hareket yaptı, canım da acıdı! Orada farklı bir turum sergilesem ben de ceza alırdım. Ayakta kalsam belki de 10 maç ceza alırdım"

"SEZON BAŞINDA BERİ KALE ALMIYORUM"

"Cevap verme gereği duymuyorum. Saha içinde ve dışında rakipler birbiriyle çatışabilir. Normal karşılarım. Ama ben niyetini anladığım için sezon başından beri kâle almıyorum. Gene o hakkımı kullanacağım ve onu kâle almıyorum."