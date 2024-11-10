Okan Buruk: İki penaltı aradan çıktı, bugünün geleceğini biliyorduk

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Süper Lig'de Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Ismail Jakobs'un tendonunda bir sertleşme oldu. Riskli bir durum oluşmasın diye oyundan aldık ve Nelsson ile birlikte üçlü savunma yaptık.

BUGÜNÜN GELECEĞİNİ BİLİYORDUK

Aleyhimize iki penaltı verildi, kolay olduğunu düşünüyorum kararların. Saygı duyuyorum, daha önce de verildi sonra da verildi. İki penaltı aradan çıktı, bugünün geleceğini biliyorduk. İyi yanından bakıyoruz.

ICARDI AÇIKLAMASI

Mauro Icardi büyük ihtimal önümüzdeki sezon hazırlık kampına yetişecek. Sözleşme dondurulması diye bir şey yok.