Okan Buruk için karar anı: Mauro Icardi ve Victor Osimhen | Formasyon sürprizi, 4-4-2 denemesi...

Haberin Devamı

Transfer döneminin son gününde Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray, tüm dünyada gündem olmuştu. 100 milyon euroluk etiket fiyatı ile dünyanın önde gelen forvetlerinden olan Osimhen'in sarı kırmızılı formayı giyecek olması taraflı tarafsız herkesi heyecanlandırdı. Futbolseverler bu transferi konuşurken milyonlarca insanın aklında bir soru vardı: 'Osimhen mi oynayacak, Mauro Icardi mi?'

Elbette bu durum Galatasaray teknik patronu Okan Buruk'un da en önemli gündemiydi. Bir teknik direktör için muazzam bir durum gibi gözükse de böyle iki golcüyle baş etmek hiç kolay olmayacaktı. Taraftarların Icardi'ye olan bağlılığı ve saha içindeki performansı Okan Buruk'un kadro tercihlerinin daha da merak edilir hale gelmesine sebep oldu. Victor Osimhen gibi bir golcüyü yedek bekletememek de işleri kızıştırırken, deneyimli çalıştırıcının zorlu sınavı işte böyle başladı.

Haberin Devamı

OSIMHEN'İN İLK FIRSATI

Nijeryalı golcü sarı kırmızılı ekibe ilk katıldığında Icardi'nin sakatlığı bulunuyordu. O fırsatı iyi değerlendiren Osimhen, gollerinden çok asistleriyle dikkatleri üzerine çekti. Taraftarlar ile hızlıca bir uyum yakalayan yıldız isim, özellikle ligin 5. haftasında Galatasaray'ın, sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşma sonunda önce tribünlere 3'lü çektirdi, ardından Galatasaray bayrağı salladı. Son olarak taraftarların yanına tribüne çıkan 25 yaşındaki futbolcu, galibiyeti taraftarıyla kutladı. Tribünlerin sevgisini kazanan Osimhen, derbi performansıyla da hocasının elini kolaylaştırdı. Sakatlığını atlatmak üzere olan ve Arjantin'den Türkiye'e dönen Mauro Icardi artık net olarak 'Kim oynayacak?' sorusunu akıllara getirdi.

'İKİSİ DE OYNAYACAK'

Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi konuşan Okan Buruk, bu tartışmalara son vermek isteyerek şu ifadeleri kullandı:

"Mauro Icardi ile Victor Osimhen bir arada oynayacak. İnşallah 3'ü bir arada oynar. Kimin oynayacağı bilinmez. Her oyuncu değerli, herkes oynayacak."

Haberin Devamı

Bu açıklamalar ile sarı kırmızılı futbolcuların saha içine nasıl yerleşeceğine, Galatasaray'ın 4-4-2 mi yoksa 4-2-3-1'den devam mı edeceği konusu futbolseverlerin merakla beklediği konuların başında gelmeye başladı.

BURUK'TAN İLK 4-4-2 DENEMESİ

Icardi'nin de iyileşmesinin hemen ardından Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı Ve Okan Buruk zor kararını ilk kez alarak takımını 4-4-2 ile sahaya sürdü. Galatasaray'da Kasımpaşa mücadelesinde merakla beklenen Victor Osimhen-Mauro Icardi ikilisi aynı anda sahaya çıktı. Buruk, takımını geçmiş maçlardan farklı olarak ilk kez bu formasyonla sahaya sürmüş oldu.

OSIMHEN ÇIKTI, KASIMPAŞA DÖNDÜ

Sarı kırmızılı takımın Nijeryalı golücüsü Victor Osimhen, karşılaşmanın 20 ve 28. dakikalarında takımını 2-0 öne geçiren golleri attı. 34. dakikada Icardi'nin golüyle skoru 3-0'a taşıyan Galatasaray'da Osimhen takım arkadaşının sevincini yaparak golü kutladı. Galatasaray'da 3-0'ın hemen ardından çöküş başladı.

Haberin Devamı

Lacivert-beyazlılar, Mamadou Fall'ın 44. dakikada attığı golle farkı 2'ye indirirken, devre arasına ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıya baskılı başlayan Kasımpaşa, net pozisyonlar üretemese de rakibinin kalelerine gelmesine engel olmayı başardı. Oshimen-Icardi işbirliğine ikinci yarıda Osimhen'in, yaşadığı hafif sakatlığın ardından oyundan çıkmasıyla bozuldu.



Lacivert-beyazlı ekip, 83. dakikada Haris Hajradinovic'in penaltıdan bulduğu golle farkı 1'e indirdi: 3-2. İkinci yarıda etkili olamayan sarı-kırmızılı takım, Nuno da Costa'nın 90+5. dakikada attığı gole engel olamayınca maç 3-3 sona erdi.

TARİHE GEÇME FIRSATI KAÇTI

Haberin Devamı

Galatasaray, tarihinin en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirme şansından yararlanamadı. Okan Buruk'un 4-4-2 denemesi sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray'ın bu sezon ilk puan kaybı yaşadığı maçta olması taraftarların içine kuşku düşürdü. 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak gerçekleştirdiği en iyi sezon başlangıcını bu sezon egale eden Galatasaray, Kasımpaşa'ya karşı da kazanması durumunda rekor kıracaktı. Ancak Da Costa'nın uzatmalardaki golüne engel olamayan sarı-kırmızılı ekip, rekoru kırma şansını değerlendiremedi.

ICARDI VE OSHIMEN

Başlanıçta Icardi'nin sakatlığı, ardından Osimhen'in kısa süreli yokluğu derken milli ara sonrasında bu ikili ilk kez bu kadar hazır ve sağlıklı olarak görücüye çıkacak. Okan Buruk, Galatasaray'ın 19 Ekim Cumartesi Antalyaspor deplasmanına konuk olacağı maçta nasıl bir formasyon sahaya süreceği ve Icardi-Osimhen gibi iki dünyaca ünlü golcüyü beraber oynatıp oynatmayacağı belli olacak. Böylelikle spor kamuoyunun da akıllarındaki sorular zamanla karşılık bulmuş olacak.

İSTATİSTİK

Haberin Devamı

Galatasaray'da üçüncü sezonuna başlayan Icardi, Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 83 maçta 58 gol atıp 22 asist yaptı. Arjantinli golcu bu sezon tüm kulvarlarda 10 maça çıkıp 3 gol ve 2 asistle oynadı.

Victor Osimhen ise Galatasaray forması altında 4 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda toplam 303 dakika sahada kaldı. Nijeryalı oyuncu, bu 303 dakikaya 2 gol ve 4 asist sığdırdı.