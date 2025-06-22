Okan Buruk için flaş iddia: Al-Nassr talip oldu

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Stefano Pioli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, teknik direktör arayışlarına başladı.
İtalya'dan Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre; Fiorentina'ya gitmeye hazırlanan Stefano Pioli'nin yerine teknik direktör arayan Al-Nassr, Okan Buruk'u yeni teknik direktör listesinin ilk sırasına yazdı.
Haberde; Al-Nassr'ın yöneticilerinin, Buruk'un Türkiye'de üst üste 3 şampiyonluğu ve Galatasaray'daki kariyerinde üst düzey oyuncuları çok iyi yönetme becerisinden etkilendiği vurgulandı.
Galatasaray Teknik Direktörü olarak 150 resmi maça çıkan Okan Buruk, 110 galibiyet ve 18 mağlubiyetle 2.35 puan ortalaması yakaladı.