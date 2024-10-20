Okan Buruk: Icardi'yi hiçbir zaman tartışmam

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya galibiyetinin birçok açıdan özel önem taşıdığını söyledi. “Doğum günüm bu maça denk geldi. Deplasmanda kazanma rekorunu kırdık, 3 gollük ortalamamızı devam ettirdik, gol yemedik. Sevineceğim çok şey var” diyen Buruk, “En önemlisi oyuncularımın performansları, istekleri, duyguları. Karakterleri ve insanlıkları çok etkileyici. Onlarla çalıştığım için mutluyum” diye konuştu.

HEDEFİMİZ TÜRKİYE’DE VE AVRUPA’DA KUPA

Hedeflerinin büyük olduğunu belirten Buruk, “Lig önemli ama Avrupa’da kupa kazanmak çok önemli. Bu yolda daha iyi işler yapmalıyız. Futbolculara yeni misyon yüklüyoruz” dedi. Buruk, Antalya maçında 2 gol atan İcardi ile ilgili, “İcardi’yi tartışmaya hiçbir zaman açmıyorum. Sahada takıma liderlik eden ve rakibi psikolojik olarak etkileyen biri. Gol atmasa da değerli. Maç kaybedebiliriz ama oyuncularımıza saygı duymalıyız” ifadelerini kullandı.

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HER MEVKİDE İYİ OYUNCULAR VAR, İŞİM ZOR

Buruk, İcardi, Osimhen, Batshuayi gibi yıldız forvetlere sahip olduklarının hatırlatılması üzerine, “Zor bir durum. Her mevkide zor. Sadece önde değil stoperde de... Nelsson’u oynatamadım, oynatmak istiyordum. Orta sahada, kanatlarda... Ziyech döndü. Sıkışık takvim içerisinde oyuncuları dinlendireceğiz bazen. Benim için önemli olan kadronun iyi olması. Hiç oyuncu olmasa daha zordu. Bu formayı paylaştıracağız” diye konuştu.