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Hürriyet yazarları Fırat Aydınus, Güntekin Onay, Uğur Meleke ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde haftanın gelişmelerini yorumladı.

1- Beşiktaş ilk yarısında zorlandığı maçta Kayseri’yi farklı geçti. Van Bronckhorst’un 11’ini ve Beşiktaş’ın oyununu nasıl buldunuz?

Güntekin ONAY: FARKLI SKORLA KAZANMAK ÖNEMLiYDi

Ajax-Eintracht Frankmaçları arasında Kayserispor deplasmanında farklı kazanmak Beşiktaş için önemliydi. 1-0’a kadar iyi bir futbol oynamadı Beşiktaş ancak maçtan sonra Gedson Fernandes’in harika futbolu ve Ciro İmmobile’nin golcülüğünden çok hakem Atilla Karaoğlan’ın skandal yönetimi konuşuldu. Türk hakemliği maalesef dibe vurmuş durumda.

Uğur MELEKE: iKi FARKLI DEVRE OYNADI

Beşiktaş için iki farklı devre oldu. Aynen Eyüp ve Ajax gibi Kayseri de maça önde baskıyla başladı ve zaman zaman bu presten sonuç aldı. Ancak maçın seyri 50-55’lerde değişti. Beşiktaş daha kalabalık bir hücum presle kırdı maçın direncini. Sağ bek Rashica maçın yıldızı oldu ve Van Bronckhorst’a yeni bir seçenek sundu. Ancak Beşiktaş’ın Eintracht önünde de hücum prese karşı sorun yaşamamak için daha fazla hazırlık yapması lazım.

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Mehmet ARSLAN: iMMOBiLE’YE ALTERNATiF ARIYORLAR

Ajax önünde sahaya sürdüğü kadro eleştiri almıştı. İmmobile’ye alternatif yaratma konusundaki çabalarını anlıyorum ama bunun için doğru tercihler mi yapıyor mi, bu konuda şüphelerim var. Kayseri karşısında da ilk yarı hiç bir varlık gösteremediler. Oyun bir ara Eyüpspor maçının bir benzerine dönüştü. Ama ikinci yarıda biraz kıpırdandılar ve rakibin iki hatasından çok iyi faydalandılar. Temel sorunları İmmobile’yi daha fazla topla buluşturamamaları.

Fırat AYDINUS: OLMAZSA OLMAZ iSiM RAFA

Kayseri’de sağ bek oynamak zorunda kalan Rashica ve Gedson’un ikinci yarı kıpırdaması, Beşiktaş’ın vasat bir oyun sergilediği maçta sonuca gitmesi için yeterli oldu. Belli ki bu sezon Beşiktaş’ın olmazsa olmazı Rafa. Vitesin yükseldiği anlar top onun ayağında olduğunda yaşanıyor. Geçen hafta kadroya alınmayıp, bu maçta ilk 11 başlayan Muci yerine Semih daha isabetli olur muydu, tartışılır.

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2- Ligin lideri Galatasaray ilk puan kaybını Kasımpaşa önünde yaşarken Buruk tercihleriyle eleştirildi. Siz bu kaybı neye bağlarsınız?

Mehmet ARSLAN: HERKESi MUTLU EDEMEZSiNiZ AMA YÖNETEBiLiRSiNiZ

Kadrosunda Mauro İcardi ve Victor Osimhen gibi dünya çapında iki golcü bulunduran teknik adamın yerinde olmayı bir yanım çok ister, diğer yanım ise “Aman sakın” der. Her ikisi de oynamak ve mutlu olmak ister, tıpkı diğer oyuncular gibi. Bu ikilemi yönetmek her zaman zordur. Teknik direktörlük, futbolcu egolarını ve isteklerini yönetme becerisidir. Herkesi mutlu edemezsiniz. Ama herkesi yönetebilirsiniz. Okan Buruk maç 3-0 olduktan sonra herkesi mutlu etmek istedi. Başka bir deyişle oynamayan oyunculara bir elma şekeri sunup mutlu etmek istedi. Ve kariyerinin en büyük dersini aldı.

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Fırat AYDINUS: GALiP GELSEYDi OKAN BURUK’UN O TERCiHLERi HiÇ KONUŞULMAZDI

Yeni denemeler, değişimler sancılıdır. Kasımpaşa maçından sonra Okan Buruk’un rotasyonu ve tercihleri çok tartışıldı, eleştirildi. Ama eminim ki 3-1 biten ilk yarı sonunda bu eleştirilerin hiçbiri ortada yoktu. İşte futbol böyle bir şey; sonuç oyunudur. Galatasaray eğer galip gelseydi, Okan Buruk’un maç sonrası yerden yere vurulmasına sebep olan Lucas Torreira’yı oyuna almama mevzusu bile hiç konuşulmazdı.

Uğur MELEKE: iLK 11’i ANLARIM AMA 62. DAKiKADA YAPTIĞI DEĞiŞiKLiKLERi ELEŞTiRiRiM

Okan Buruk’un maçın başında yaptığı rotasyonu anlayabiliyorum. Zira 15 günde 5 resmi müsabakaya çıkıyorsunuz ve pek tabii ki kadro genişliğinden bir yerde faydalanmanız gerek. İç sahada Kasımpaşa maçı da bu rotasyon için uygundu. Ancak ben Okan Buruk’u ilk 11 seçiminden dolayı değil, 62’de yaptığı değişiklikler için eleştirebilirim. 46 ile 62 arası maçı izledi, Kasımpaşa’nın oyunun kontrolünü aldığını gördü. O dakikada oyuna Torreira (ve belki de Davinson’u da) sokabilir, ana ayarlarına dönebilirdi. Benim esas eleştirim oraya.

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Güntekin ONAY: GALATASARAY’IN ORTA SAHA ROTASYONU ÇOK GENiŞ DEĞiL

Galatasaray, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Dries Mertens’i çok aradı. Kasımpaşa, teknik kapasitesi yüksek bir takım ve Galatasaray’ın bu orta sahasını kolay geçtiler. Şartlar ne olursa olsun 3-0’dan iç sahada 3-3’e yakalanıp puan kaybetmek kabul edilemez. Bu maç şunu gösterdi: Galatasaray’ın orta saha rotasyonu sanıldığı gibi çok da geniş değil.

3- USG ve Antalya’yı yenen F.Bahçe’de Mourinho’nun topa gereğinden fazla dokunan oyuncu eleştirisini nasıl değerlendirirsiniz?

Uğur MELEKE: EN ÇOK DiKKATiMi ÇEKEN ŞEY MOURiNHO’NUN AÇIKLAMALARI OLDU

Benim de doğrusu bu maçta en çok dikkatimi çeken şey Jose Mourinho’nun açıklamaları oldu. Filip Kostic’i övdü, büyük futbolcuların topa sadece 1-2 kez dokunarak işi kotardığına değindi. Takımında bazı futbolcuları topa lüzumundan fazla dokunmakla eleştirdi. İsim vermedi ama acaba kastettiği oyuncu Allan Saint-Maximin miydi? Fransız oyuncu yetenekli ama bazen gerçekten de topa lüzumundan fazla temas ettiği pozisyonlar oluyor. Eğer bu eleştiri Allan Saint-Maximin’e ise hafta içi Twente deplasmanında Filip Kostic mi başlayacak acaba?

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Güntekin ONAY: FENERBAHÇE BU KADAR SORUNLU BiR RAKiP KARŞISINDA DAHA RAHAT KAZANMALIYDI

Fenerbahçe, maçlara hep düşük ritm ile başlıyor. Antalyaspor deplasmanında da bireysel beceri ve oyuncu kalitesi ile sonuca gittiler. Bu maçta alınan 3 puandan çok yeni transfer Filip Kostic’in ortaya koyduğu performans Jose Mourinho’yu sevindirmiştir. Fenerbahçe’de topla gereğinden fazla oynayan isim: Allan Saint-Maximin. Antalyaspor, hiçbir pozisyonda güçlü bir takım değil. Fenerbahçe, bu kadar sorunlu bir takım karşısında daha rahat bir galibiyet elde etmeliydi.

Fırat AYDINUS: TARAFTARLAR BU OYUN MANTALiTESiNE ÖYLE VEYA BÖYLE ALIŞACAK

Göze camiasına öncelikli gereken şey sabır. hoş gelenden ziyade sonuca endeksli bir oyunu tercih eden Jose Mourinho, topu rakipten kazandıktan sonra geçiş anında daha hızlı ve seri olmasını negatif etkileyen, ayağında topu fazla tutan oyunculara atıfta bulunan bir yorum yapmış olabilir. Mourinho’nun kendine özgü oyun mantalitesine Fenerbahçe taraftarları da sezon içinde öyle veya böyle alışacak gibi gözüküyor. Çünkü kendisinin de “Eylülde kazanacak kupa yok” sözleriyle dile getirdiği gibi; Mourinho etkisinin varlığı sonuca bağlı.

Mehmet ARSLAN: FUTBOLUNU BEĞENMESENiZ DE KALDIRDIĞI KUPAYI ALKIŞLAMAK ZORUNDA KALIRSINIZ

“Futbol basit oyundur, zor olan basit oynamaktır” demişti Cruyff. Söyledikleri futbolun inkar edilmez gerçeği. Doğru söylüyor. Fenerbahçe sadece (60 ile 63 dakika arası) 3 dakika basit oynadı ve kazandı. Pek çok isim ki, ben de dahil Fenerbahçe’nin oyununu eleştiriyor. Ama bir şeyi unutmayalım. Jose Mourinho, kazanma odaklı bir teknik adam. Onun için önemli olan kazanmak. Ve bunu dünyada onun kadar başarılı bir şekilde hayata geçiren çok az teknik adam var. Mayıs sonuna odaklı o. Futbolunu beğenmeseniz de, kaldırdığı kupayı alkışlamak zorunda kalıyorsunuz. Fenerbahçe’nin en büyük şansı da bu.

4- Trabzonspor, ligde altıncı maçında galibiyetle tanıştı. Nasıl buldunuz bordo mavilileri? Bir Güneş dokunuşu hissettiniz mi?

Fırat AYDINUS: ŞENOL GÜNEŞ’iN TECRÜBESi VE FARKI GELECEKTE DAHA ÇOK HiSSEDiLECEK

Konyaspor maçı öncesi Süper Lig’de oynadığı 5 karşılaşmada 3 gol atıp kalesinde 3 gol gören Trabzonspor, 3-2’lik sonuçla galibiyet hasretini dindirdi. Son yıllarda özellikle savunmadaki sorunlarını bir türlü çözemeyen Trabzonspor, bu sezonun başında Alexander Sörloth ve Paul Onuachu tarzı bir santrforun eksikliğini fazlasıyla hissetmişti. Ancak son Konyaspor maçı gösterdi ki, sağlıklı bir Edin Visca ve yeni transfer Simon Banza, varlıklarında da yokluklarında da Trabzonspor adına bu sezon en çok etki bırakacak oyuncular olacaklar. Şenol Güneş’in üstün tecrübesi ve takımda yaratacağı fark da ilerleyen zamanlarda daha çok hissedilecektir.

Mehmet ARSLAN: DAĞILMIŞ, KIRILMIŞ BiR CAMiAYA ÖZ GÜVEN AŞILAMAK ZAMAN iSTER

Hiçbir teknik adamın elinde sihirli bir değnek yok. 1-2 haftada bir futbol takımını da tepeden tırnağa değiştirecek yetenek de. Trabzonspor için öncelikli olan husus dağılmış, kırılmış, zarar görmüş yapıyı onarmaktı. Psikolojik olarak yetersiz hisseden bir camiaya o öz güveni aşılamak tabii ki zaman ister. Şenol Güneş de işte bunun için takımın başında. Yeterli zamanı elde ettiğinde yeni Selçuk İnanlar, Burak Yılmazlar, Güneş dokunuşuyla ortaya çıkacaktır. Bu ligin dinamiklerini, özelliklerini ondan iyi kimse bilemez şu anda. Şu an için Trabzonspor camiasına öncelikli gereken şey sabır.

Uğur MELEKE: TRABZONSPOR MAÇLARINI SiMON BANZA iÇiN EKSTRA DiKKATLi iZLiYORUM

Son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim: Konyaspor müsabakası Trabzonspor açısından sezonun en iyi maçıydı. Daha fazla topa sahip oldular. Daha uzun süreler maçı domine ettiler. Daha kalabalık hücuma gittiler. Bunun ödülünü de 3 gol bularak aldılar. Ben bu sezon doğrusu Trabzonspor maçlarını Simon Banza için ekstra dikkatli izliyorum. Bence çok özel bir oyuncu.

Güntekin ONAY: ORTA SAHA VE SAVUNMANIN KALiTESi ZiRVE YARIŞINA TUTUNACAK DÜZEYDE DEĞiL

Trabzonspor, Konyaspor karşısında istekli ve önceki karşılaşmalara nazaran hücumda çok daha hareketli ve üretken bir oyun ortaya koydu. Anthony Nwakaeme, Edin Visca ve Simon Banza üçlüsü iç sahada skor üretir ancak Trabzonspor’un orta sahası ve savunması zirve yarışına tutunacak kalitede değil. Şenol Güneş tecrübesiyle bir oyun bulacaktır. Trabzonspor’un kadro derinliği yok. Avrupa kupalarında olmamaları Şenol Güneş’in takımla daha fazla zaman geçirmesi ve toparlaması için bir fırsat.

7. HAFTADA RADARA TAKILANLAR

1- · Teknik direktör değişimi 4 oldu.

· Burak Yılmaz-Kayserispor.

· 5 büyük Avrupa Ligi toplamı: 1.

2- · Avrupai vizyon, Avrupai maç.

· Fuat Çapa-Thomas Reis.

· Samsun: 21 şut-9 isabet-4 gol-6 faul-0 Kart.

3- · Galatasaray 0.93 xG - 3 gol.

· Beşiktaş 1.93 xG - 3 gol.

· Fenerbahçe 1.89 xG - 2 gol.

4- · Haftanın futbol fakiri.

· Antalyaspor.

· 10 şut - 0 isabet - 0.38 xG.

5- · Nihayet Karadeniz’de fırtına.

· Şenol Güneş’le ilk 3 puan.

· 1 penaltı-1 uzaktan şut-1 ceza sahası içi: 3 gol.

6- · En çok şut: Bodrum-Adana Demirspor (34).

· En çok faul: Trabzon-Konya (29).

· En çok kart: Kayseri-BJK ve Bodrum-A.Demir (7 sarı).