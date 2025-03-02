Okan Buruk: "Her şeyin farkındayız!'

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynayacakları Kasımpaşa karşılaşması için maç günü paylaşımı yaptı.

Sarı - kırmızılı futbolculardan Abdülkerim Bardakcı, Muslera, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Metehan Baltacı ve Yunus Akgün ve Teknik direktör Okan Buruk, taraftara çağrıda bulundu.

İşte söz konusu videodaki açıklamalar;

Fernando Muslera: "Birlik olma zamanı. Yönetim, taraftar ve tüm Galatasaray camiası. Beşinci yıldıza giden yolda bize inanın ve destek olun. Birlikte başaralım. Mayıslar bizimdir."

Yunus Akgün: "Sarıyla, kırmızıyla, alnımızın akıyla yine şampiyon olacağız."

Abdülkerim Bardakcı: "Son 2 sezonda olduğu gibi bu sezonda taraftarımızla beraber mayıslar bizim olacak." derken, Metehan Baltacı, "Şampiyon Cimbom yazdıracağız."

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Metehan Baltacı: "Şampiyon Cimbom yazdıracağız"

Victor Osimhen: "Şampiyonluk yolunda kazanmak için birlikte savaşacağız. Haydi!"

Kaan Ayhan: "Ruhumuzu ortaya koyup 5. yıldız için savaşacağız."

Okan Buruk: "Büyük Galatasaray taraftarı. Mayıs tekrar yaklaşıyor. Bundan önceki 2 senede nasıl hep beraber başardıysak bu sene de başaracağız. Her şeyin farkındayız. Bu şampiyonlukta ne kadar güçlü olduğumuzu göstermenin zamanı geldi. Bunun için hep beraber kenetlenelim. Kenetlenelim, başka Galatasaray yok!"