Okan Buruk: "Her şeyin farkındayız!'

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynayacakları Kasımpaşa karşılaşması için maç günü paylaşımı yaptı.
Sarı - kırmızılı futbolculardan Abdülkerim Bardakcı, Muslera, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Metehan Baltacı ve Yunus Akgün ve Teknik direktör Okan Buruk, taraftara çağrıda bulundu.
İşte söz konusu videodaki açıklamalar;
Fernando Muslera: "Birlik olma zamanı. Yönetim, taraftar ve tüm Galatasaray camiası. Beşinci yıldıza giden yolda bize inanın ve destek olun. Birlikte başaralım. Mayıslar bizimdir."
Yunus Akgün: "Sarıyla, kırmızıyla, alnımızın akıyla yine şampiyon olacağız."
Abdülkerim Bardakcı: "Son 2 sezonda olduğu gibi bu sezonda taraftarımızla beraber mayıslar bizim olacak." derken, Metehan Baltacı, "Şampiyon Cimbom yazdıracağız."
Metehan Baltacı: "Şampiyon Cimbom yazdıracağız"
Victor Osimhen: "Şampiyonluk yolunda kazanmak için birlikte savaşacağız. Haydi!"
Kaan Ayhan: "Ruhumuzu ortaya koyup 5. yıldız için savaşacağız."
Okan Buruk: "Büyük Galatasaray taraftarı. Mayıs tekrar yaklaşıyor. Bundan önceki 2 senede nasıl hep beraber başardıysak bu sene de başaracağız. Her şeyin farkındayız. Bu şampiyonlukta ne kadar güçlü olduğumuzu göstermenin zamanı geldi. Bunun için hep beraber kenetlenelim. Kenetlenelim, başka Galatasaray yok!"
Galatasaray'ın paylaşımı👇 https://t.co/at9qUSRwqA— Spor Arena (@sporarena) March 1, 2025