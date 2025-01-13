Okan Buruk: Henüz hiçbir şey bitmedi, 18 maç daha var

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazandıkları RAMS Başakşehir maçının, hava ve saha koşulları bakımından sezonun en zorlu mücadelelerinden birine sahne olduğunu söyledi. Buruk, “Hava şartları maçı zorlaştırdı, soğuktu ve yağmurluydu. İki takım da uzun top oynadı. 2-0’ı yakalayabilirdik ama rakibimiz 1-1’i buldu. Hücumda daha iyi olabilirdik, ancak hava koşulları bunu engelledi. Sonuçta kazandık, bu tür maçları kazanmak önemli” dedi.

HEDEFİMİZ TÜM MAÇLARI KAZANMAK

İki takımın da kazanmayı hak eden bir oynamadığını ifade eden Buruk, “Keyifli bir maç olmadı. İki takım da kazanacak bir oyun oynamadı” diye konuştu. Buruk, takımının bu sezon sergilediği performansın ışığında gelecekten neler beklediğinin sorulması üzerine, “Tüm maçları kazanma hedefi koymuştuk, bazen olmaz. Kasımpaşa ve Eyüp maçları örnek. Önümüzdeki hafta Hatay deplasmanı da zor. Avrupa ve sakat oyuncular da önemli. Hiçbir şey bitmedi. Konsantrasyon devam edecek, ligin bitmesine 18 maç var” dedi.

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2.’Yi AYAKTA TUTMAK iÇiN HER ŞEYi YAPACAKLAR

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk maç sonunda sert açıklamalara imza attı. Öztürk “Biz daha önce de TFF’yi istifaya davet etmiştik. Israrımız devam ediyor. Seçilmelerine katkılarımız oldu. Üzgünüz. Kandık. Görüyorsunuz takım harcama limitleriyle ilgili bir karar alıyorlar. Bakıyorlar ki, birilerinin işlerine gelmiyor. Kimi rahatsız etmiş olabilir limit problemi? Biraz dikkatli bakmak lazım. Galatasaray’ın önünü her şekilde engellemeye çalışıyorlar” dedi. Öztürk bugünkü Konya-Fenerbahçe maçı içinse “Büyük ihtimalle 2. sıradaki takımı ayakta tutmak için ellerinden geleni yapacaklar” ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK BAŞAKŞEHiR’E KARŞI 5. KEZ KAZANDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un sarı kırmızılıların başında ligde puan kaybetmeden karşılaştığı iki takımdan biri Başakşehir oldu. 51 yaşındaki çalıştırıcı, Cimbom’un başına geçtiği günden bu yana turuncu lacivertlilere karşı 5. galibiyetini aldı. Buruk’un puan kaybetmeden karşılaştığı diğer takım ise yine 5 galibiyet aldığı Antalyaspor oldu.