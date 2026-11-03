Okan Buruk: 'Hedefimiz doğrultusunda 3 puan çok önemliydi!'

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı evinde 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

İşte Buruk'un sözleri;

Aslında maç beklediğimiz gibi geçti. Bunu sürekli dile getirmiştim. Hücum gücü çok yüksek ancak aynı zamanda rakiplerine çok fazla pozisyon veren bir takım. Maç içerisinde iki takım da çok sayıda pozisyon buldu. Birbirlerine baskı yapmaları zaman zaman uzun topların artmasına ve ikinci topların önem kazanmasına neden oldu.

"ÜÇÜ DE BULABİLİRDİK"

Ne zaman sakin kaldık, pas yapmayı denedik ve pasla çıkmayı başardık, özellikle ilk yarıda bunu çok daha iyi uyguladık. Daha iyi bir skorla devre arasına girebilirdik ancak maçın hemen başında gol yiyerek geriye de düşebilirdik. 2-0'dan sonra üçüncü golü de bulabilirdik.

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"GALİBİYET ÇOK ÖNEMLİYDİ"

İstatistiklere baktığımızda iki takımın verilerinin birbirine oldukça yakın olduğunu görüyoruz. Rakip ceza sahasında topla buluşma ve şut sayıları da birbirine yakındı. Kazanmak, buradan galibiyetle ayrılmak çok önemliydi.

"TEHLİKELİ BİR TAKIMLA KARŞILAŞTIK"

Rakibimiz hücum geçişlerini çok etkili yapan bir takım. 2-0 öndeyken bile iki kez hücum geçişi fırsatı yakaladılar. Biz hücum ederken top kayıpları yaşadığımızda, özellikle beklerimiz öne çıktığında, iki santrfor ve bir 10 numarayla oynamaya çalıştılar. El Khannouss'un bulunduğu kanadı kullanmak istediler. Çok çabuk rakip kaleye gitmeye çalışan, bu nedenle de tehlikeli bir takımla karşılaştık.

"BUGÜN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

2-0 kazandık ve gol yemedik. Hem üç puan almak hem de averajımıza katkı sağlamak, bir sonraki tura geçme hedefimiz açısından bugün çok önemliydi. Bunu başardık. Hedefimiz elbette daha yukarılara çıkmak.

HAKEM ELEŞTİRİSİ

Bugün iki takım da çok yoruldu. Oyun şartları iyi değildi; çok kötü bir zeminde oynadık. Zemin zaman zaman iki takımı da zorladı ve pas hatalarına neden oldu. Bunun yanında özellikle ilk yarıda çok sert müdahaleler vardı. Belki daha fazla sarı kart çıkabilirdi. Lemina’nın pozisyonu kırmızı kart olabilir miydi, bunu da değerlendirmek gerekiyor. Hakem İngiliz'di ancak maçın 90 dakikasına baktığımızda bazı kararların rakibimiz lehine olduğunu düşündük.

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