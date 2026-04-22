Okan Buruk: 'Hatalı biri varsa teknik direktördür!'

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 tamamlanan müsabakadan 2-0’lık skorla mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Buruk'un açıklamaları;

"KÖTÜ OLAN KISIM İLK YARIDA ÜRETEMEMEMİZ"

Üzücü, beklenmedik bir mağlubiyet. Kendi sahamızda oynuyoruz... Bir önceki maça göre 9 oyuncu değiştirdik ama rakibimiz de öyleydi. Kötü olan kısım, ilk yarıda hiç üretemedik. Çok top kaybı yaptık, önü zorlayamadık. Rakibimiz çok iyi kapandı. Açmamız gerekiyordu. Çok statik kaldık.

"HEPİMİZ ÜZGÜNÜZ"

Bireysel becerimizle bunu açabilirdik lig maçında olduğu gibi. İkinci yarıda daha fazla pozisyon ürettik ama şanssız goller yedik. Girdiğimiz pozisyonlar oldu. İkinci golden sonra daha zor oldu. İkinci golden sonra da pozisyonlar bulduk. Hepimiz üzgünüz.

"BU SENE BAŞARAMADIK"

Kupayı kazanmak istiyorduk, geçen sene bunu yapmıştık. Bu sene başaramadık. Bizim için kendi sahamızda sürpriz bir mağlubiyet oldu. Rakibimizi de tebrik etmek gerekiyor. İyi mücadele ettiler ve iyi kapandılar. Bize gol şansı vermediler ve girdikleri şansları değerlendirdiler. Üzgünüz.

FENERBAHÇE DERBİSİ

Ligde sezonun en önemli maçına çıkacağız. Buradan dersler almaya çalışacağız.

GÜNAY GÜVENÇ

İlk kez olmuyor. Bu tür maçlarda yaşanabiliyor. Bazen oyundan çıkana ıslık olabiliyor. Kimse istemiyor bunu. Taraftarımızın büyük bir bölümü destek oldu zaten Günay'a. Çoğunluğun destek vermesi daha önemli, değerli. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Takım içerisinde önemli kişiliklerden biri. Her zaman pozitif, liderliğini her zaman gösteriyor. Geçen sene kupada hep o oynadı. Bu sene de iyi işler çıkardı. Şanssızlıklar, hatalar olabilir ama bu hatayı Günay üzerinden okumamak lazım. Hatalı biri varsa, teknik direktördür. Oyuncular üzerinden değerlendirmek her zaman doğru olmaz. Maçtan sonra taraftarımız çağırdı ve destek verdi. Sezonun en önemli maçına çıkacağız. Bu birliktelik bizim için çok önemli.