Okan Buruk: Gözümüz F.Bahçe - Göztepe hakemlerinde

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler ve Polonyalı VAR Pawel Raczkowski’yi eleştirdi. 53. dakikada Osimhen’in attığı golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesini anlayamadıklarını belirten Buruk, asisti yapan Barış Alper’in ofsaytta olmadığını savunarak, “Barış ofsayt değil. Abdülkerim’den ofsayt çizildi. Oyun içinde topa müdahalesi olmayan oyuncuya neden ofsayt verildi anlamadık” dedi.

Yabancı VAR’ların düşük performans gösterdiğini savunan Buruk, bugün oynanacak Fenerbahçe-Göztepe maçını dikkatle takip edeceklerini belirterek şöyle devam etti:

“O maçı televizyondan seyredeceğiz. Göztepe, bize ve Beşiktaş’a karşı iyi oynadı. Zorlu maç olacak. Son 2 haftanın hakem kararlarına bakınca; MHK yapısı değişti. Yabancı VAR hakemlerinin performansı düşük. Rakibimizin maçında da bunu net gördük. Gözümüz Fenerbahçe-Göztepe maçının hakeminde ve VAR’ında olacak.”

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Konyaspor maçında genel olarak iyi savunma yapıp rakiplerine gol şansı vermemelerinin kendileri adına sevindirici bir gelişme olduğunu ifade eden Okan Buruk, transferle ilgili soru üzerine, Lyon’dan Georges Mikautadze’yi çok beğendiğini belirtip, “Onun için teklif yaptık” dedi.