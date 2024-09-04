Okan Buruk gözden çıkarmıştı! Sergio Oliveira'nın yeni adresi belli oldu...

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Victor Osimhen transferiyle Türk ve dünya basınında büyük ses getiren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

Sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan ve kadroda düşünülmeyen Sergio Oliveira için Yunan basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

SDNA'nın haberine göre Olympiakos, Portekizli futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya vardı. Galatasaray'la görüşmelerin de olumlu ilerlediği ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı kaydedildi.

Oliveira'nın yakın zamanda Yunanistan'a giderek resmi sözleşmeyi imzalamasının beklendiği ifade edildi.

Sarı - kırmızılılara 9 Temmuz 2022 tarihinde transfer olan Sergio Oliveira, Galatasaray formasıyla çıktığı 58 maçta 6 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.