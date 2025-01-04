Okan Buruk galibiyet sonrası açıkladı: Alacağımız ve ayrılmak isteyen oyuncular var

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Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

İzin sonrası lige tekrar dönmek bazen zor oluyor. Aslında maç beklediğimiz gibi geçti. Zaten bir tane rakibin oyunu var. Düşündüğümüz gibi geçti. Maçtan çok zevk almadım. Belli süre rakibimiz gibi oynadık, verimliliğimiz düştü. Göztepe oynadığı oyunu çok iyi oynuyor. İlk yarıda tek pozisyon verdik, ikinci yarıda birkaç pozisyon verdik. Üretme anlamında daha iyi olabilirdik.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Ayın 13'ünde transfer başlıyor. Hem alacağımız oyuncular var, hem de ayrılmak isteyenler var. UEFA Avrupa Ligi kadrosuna 3 kişi eklemek çok zor. Mauro Icardi sakatlığı sonrası her yerde oynayabilecek oyuncu şart oldu. Ayrılacak oyunculara göre pozisyon alacağız. Görüşmeleri yapıyoruz.

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YARIŞ DEVAM EDECEK

Fenerbahçe ile fark 11 puana çıktı ama bu yarış devam edecek. Kadromuzu güçlü şekilde koruyarak devam etmeliyiz. Oyuncularımıza tribünlerden tepkiler oldu. Bu tip hatalar olacak, onlara destek vermeliyiz. Genele bakmak lazım, iyi niyetlere bakmak lazım. Ben kenardan hep bunu yapmaya çalışıyorum.

İLKAY, BERKE VE AHMED KUTUCU YANITI

İlkay Gündoğan'ı her takım ister. İyi bir Galatasaraylı hepimiz biliyoruz. Bir gün Galatasaray forması giymesi, bütün herkesi sevindirir. Manchester City'de devam ediyor. Sezonu da orada bitirecek gibi. Gabriel Sara da onun gibi kaliteli. Ahmed Kutucu ve Berke Özer için Eyüpspor ile görüşmemiz olmadı.