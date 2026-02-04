Okan Buruk, Galatasaray'ın yeni transferini duyurdu: 'Sezon sonuna kadar anlaştık!'

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, galibiyeti değerlendirdi.

İşte Buruk'un açıklamaları;

"GRUPTA LİDERİZ"

"Yaser 90 dakika sahada kaldı. Tek üzüldüğümüz kaleci İsa ve Ahmet'in çarpışmasıydı onun dışında maç temiz geçti. İkinci yarı top bizde kaldı ama daha az ürettik. Kazanmak istiyorduk. 9 puan olduk. Grupta lideriz."

SINGO

"Singo yaklaşık 70 gündür oynamıyordu, bizim için bir transfer gibi de Singo oldu. Kadromuz tamamlandı yeni gelen 3 oyuncuyla. Ben buna odaklanmak istiyorum. Transfer dönemlerinde bu sıkıntılar yaşanabiliyor ama aslolan sahadaki performansımız."

"LİMİTİ DELENLER VAR"

"Çok fazla transfer yapınca, kimse size kupa vermiyor. Transferle ilgili; üç oyuncu aldık. Yarın da son gelen oyuncumuz imzayı attıktan sonra şu andaki düşüncemiz bu şekilde. Ben artık takımıma odaklanmak zorundayım.

Transfer limiti diye bir şey var, bunu delebiliyor musunuz? Delenler var. Ceza alabiliyorsunuz, çok ceza alan Türk takımı oldu!"

TRANSFER

"Transferin artık son günü. Şu anda 2 tane oyuncu geldi. Önde bize kalite ve maç çözecek iki tane oyuncu. Orada bir sıkıntımız vardı. Belli oyuncular üzerine yük binmişti. Rotasyon ve oyuncu değişikliği konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Önemli bir transfer başarısı gerçekleştirdik. Orta saha için birçok arayışımız oldu. Devre arası transferi kolay değil. İstediğiniz oyuncuları alamıyorsunuz. Renato, ileriye dönük hem yatırım hem de görmemiz gerekiyor. Maçlarını izledik. İnşallah transferi biterse, transferi bitirmiş olacağız. Onun dışında şu anda bir transferimiz yok. Kadromuzu genişlettik. Lemina'nın cezalı olması bizim için dezavantaj. Buna da bir çözüm bulacağız. Elimizdeki iyi oyuncuları, kadroyu, Avrupa'da bu maçları çok iyi oynamış oyuncuları en iyi hale getirip bu maçta kullanmak istiyoruz. Sezon başına göre kadro genişliğinde daha iyiyiz. Çok daha iyisi olabilirdi. Şu andaki tek odaklanmamızın hem lig hem de Avrupa, saha içerisindeki başarıya odaklanmamız gerekiyor. Bu şekilde düşünüyorum."

"CAN ARMANDO'YLA ANLAŞTIK"

"Can Armando Güler için sezon sonu için anlaşıldı. Şimdi gelebilmesi için görüşülüyor."

"GALATASARAY'IN GENLERİNDE VAR"

"Şimdi önemli destekler aldık. Özellikle Asprilla'nın performansı, Noa'ya baktığımızda bize gerçekten katkı sağlayacak oyuncular geldi. Renato da dinamik genç bir oyuncu. Kadronun rekabeti için bunlar önemliydi. Sadece transfere odaklanmak istemiyoruz. Galatasaray'ın genlerinde olan lige ve Avrupa'ya damgasını vuran bir takım ortaya çıkacak."

VICTOR OSIMHEN

"Victor Osimhen, Türkiye'de kimsenin yapabileceği bir transfer değildi. Kimse yanlış anlamasın. Yönetimi veya kimseyi korumak haddim değil. Ben Galatasaray'ın teknik direktörü ve Galatasaraylı biri olarak bunu anlatmak istiyorum."

