Okan Buruk: 'Galatasaray'ın geleceği onlar'

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Çok rahat bir şekilde rakip ceza sahası çevresine gittik; ama net bir şekilde o pozisyonlara giremedik. Şutumuz ve son paslarımız eksikti. Bunu biraz da ikinci yarıda yaptık. Ofansif anlamda rakip ceza sahasına çok fazla girdik. 52 kere girmişiz. 23' tane şut atmışız. Maçın son bölümü daha dominant olduk; ama bir yandan da rakibimiz özellikle çok hızlı oyunculara sahip. Geçişlerinden pozisyonlar verdik. Güzel maç oldu diyebiliriz görsel olarak; ama savunma anlamında olumsuz görüntüler vardı. Hücumda da çok fazla pozisyona girdik. Az gol attık

Özellikle genç oyuncuların ve girdikten sonraki performansları çok iyiydi. Jankat, Kazımcan, Emin, Mete, Yusuf ve Baran başladı. Maçın sonunda baktığımızda yine çok genç bir oyun grubuyla devam ettik. Eksik olmamızla genç oyuncularımıza fırsat vermek bizim için çok sevindirici oldu. Galatasaray'ın geleceği onlar. İnşallah uzun vadede buradan daha çok oyuncuyu ligde oynatırız

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KALİTESİNİ GÖSTERDİ

Jankat için tabii ki çok iyi oldu. Böyle önemli, iyi bir ofansif gücü olan bir takıma karşı oynadı. İyi bir tecrübe oldu. Buradaki bütün oyuncularıma güveniyoruz. Baran daha çok şans buldu ve kalitesini gösterdi. Altyapıdan gelen oyuncularımıza arasında Baran burada biraz daha ön plana çıktı; ama diğer bütün oyuncularımızın bize ümit verdiğini görüyoruz. Yani biz Galatasaray akademisinden bir tane 11 çıkarabilecek hale geldik. İnşallah daha yeni gelenler de olacak, tabii ki aramızda katılanlar olacak. Onların her zaman bizimle antrenman yapmalarını, bizimle yemek yemelerini istiyoruz. Kampa bizimle birlikte gelmelerini istiyoruz. İnşallah uzun vadede Galatasaray Akademisi’nden birçok oyuncu çıkacaktır. Akademideki hocalarımıza, oradaki yöneticilerimize çok teşekkür etmek istiyorum

SAKATLARIN DURUMU

Rashica, Hamza ile beraber koşularını ve temposunu artırdı. Onları birkaç gün içersinde yavaş yavaş takım antrenmanlarına almak istiyoruz. Emre Taşdemir’in sakatlığını atlatması üzere onu kısa vadede takıma almak istiyorum. Sergio gelecek. Sergio’nun tedavisine burada devam edeceğiz. Durumuna göre değerlendirip ondan sonra görmek istiyoruz. Berkan ve Midtsjö hastalanmıştı. Midtsjö bugün ilk defa hastalık sonrasında 30 dakika oynadı. Yunus’u çok uzun sürmeden takım içine katmak istiyoruz. Icardi gelecek. Onunla devamlı kontakt halindeyiz. İyi gidiyor tedavisi. İnşallah onu da yavaş yavaş takım içine sokmaya çalışacağız. Ross’un dışında diğer oyuncularımızı takım içerisinde bekliyoruz. Onlarla birlikte eski halimizi alacağız

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YUSUF'TAN BEKLENTİMİZ ÇOK

Yusuf çok beklentimizin olduğun bir oyuncu. Bugün iki tane gol attı. Hazırlık maçlarında uzun uzun süreler veriyoruz. Kendi özgüvenini kazanma açısından önemli oluyor. Bugün gol atmış iki gol atması çok önemliydi. İyi olduktan sonra tabii ki bir şekilde takım içerisine monte edeceğiz. Belki başlayacak belki devam edecek ama Yusuf’u uzun vadede tabii ki takım içerisine sokmak istiyoruz. Elimi zorlaştırması aslında beni mutlu ediyor Yusuf'un çok iyi oynaması ama yabancı, yerli bu anlamda tabii ki değişiklikler olur. En iyileri olduktan sonra bir şekilde çare buluruz