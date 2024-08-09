Okan Buruk: Galatasaray'ı karıştırmak isteyenler var

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Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun açılış maçında Hatayspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçı değerlendirdi.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

Oyuncularımın isteğinden memnunum. İlk yarı gol olsa farklı maç olurdu. Bugün mucizevi goller olmadı. Bu da saha içerisindeki ve dışındaki insanları 'Gol olmayacak mı?' düşüncesine getiriyor. Üstüne bir de ilk verdiğimiz pozisyon gol oldu.

"Galatasaray'ı karıştırmak isteyenler var"

Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Geçen hafta kötü bir maç kaybetmişiz, bugün gelip bizi sonuna kadar desteklediler. Bizimle birlikte maçı çevirdiler. Galatasaray'ı karıştırmak isteyen çok büyük kesim var. Bu bazen içerden de olabiliyor.

"Batshuayi'nin son dakika gollerine alışmıştık"

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Batshuayi'nin son dakika gollerine geçen seneden alışmıştık. Bugün bizim adımıza attığı için sevinçliyiz. İyi bir oyuncu, Icardi ile ikili de iyi oynuyorlar.