Futbol Haberleri

Okan Buruk, Galatasaray'dan ayrılacak ismi resmen duyurdu!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2025 21:09

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Gaziantep FK'nın konuğu oluyor. Karşılaşma öncesi sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 2025-26 sezonunun açılış maçında Gaziantep FK deplasmanına konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalar yaptı.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

OSIMHEN & ICARDI

"Her maç zor. Gaziantep deplasmanı, ilk hafta oynamanız, iki takımın lige başlaması açısından zorluklar olabiliyor ama hazırlık dönemini iyi geçirdik. Eksik yerlerimiz var. Özellikle santrfor noktasında eksiğimiz var. Icardi, takıma dönme noktasında. Osimhen, 6 gün çalıştı, tam fiziksel olarak hazır olmadığını söyledi. Onun dışında iyi bir 11'le sahadayız. İyi başlamamız gerekiyor."

"LİGE HAZIRIZ"

"Lazio maçından dersler çıkardık. Bunlara çalıştık. Lige hazırız. Kazanmak istiyoruz. Kazanarak başlamak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah güzel bir sezon bizi bekliyor."

"AYRILACAK OYUNCULAR ARASINDA YER ALIYOR"

"Derrick Köhn bizden ayrılacak oyuncular arasında yer alıyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdi ama orada iki iyi oyuncumuz var. Köhn ile birlikte Kazım'ı da kadroya almadık. O yüzden tercihimizi bu yönde aldık."

 YENİ KALECİ KURALI

"Bence bir milat bu. Oyunu hızlandıracak bir şey, ofansif olarak da hızlandıracak. Takımlar bunu doğru kullanabilirse, avantaj olacaktır. Bizim gibi takımlar için çok önemli. Birçok takımın, kalecinin vakit geçirdiği yerde çok önemli. Aut atışlarına da dikkat edilmeli. Hakemlerimizin de oyunu hızlandırma yönünde etki etmesi gerekiyor."

 

#Galatasaray#Okan Buruk#Gaziantep FK

