Okan Buruk, Galatasaray'da tarih yazdı: Fatih Terim'i rekorunu egale etti!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamlarken, Teknik Direktör Okan Buruk da önemli bir başarıya imza attı.

2022 yılında takımı çalıştırmaya başlan Buruk, Avrupa'da da önemli başarılar elde ederken, üst üste kazandığı şampiyonluklarla lige de damga vurdu.

FATİH TERİM'İN REKORUNU EGALE ETTİ

52 yaşındaki teknik adam, sarı-kırmızılılarla Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanırken, Teknik Direktör Fatih Terim'in rekorunu da egale etti.

Terim, Galatasaray ile 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında art arda 4 şampiyonluk yaşayarak, ligde bunu gerçekleştiren ilk isim olmuştu.

HEM TEKNİK DİREKTÖR HEM DE FUTBOLCU OLARAK ÜST ÜSTE 4

Söz konusu dönemde Galatasaray'da futbolcu olan Okan Buruk, aynı başarıyı bu sefer teknik direktör olarak tekrarladı. Buruk, sarı-kırmızılıları 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında şampiyonluğa ulaştırarak adını tarihe yazdırdı. Deneyimli teknik adam böylece teknik adam olarak Süper Lig'de üst üste 4 şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör oldu.

GELENEĞİ SÜRDÜRDÜ

Okan Buruk, ligdeki yerli teknik adam geleneğini devam ettirdi.

Süper Lig'de yabancı çalıştırıcı olarak en son 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile Brezilyalı Arthur Zico şampiyonluk yaşadı. Ligde söz konusu sezondan sonra art arda 19 sezonda Türk antrenörler, takımlarını şampiyon yaptı.

ŞAMPİYONLUK 19 SEZONDUR YERLİLERDE

Zico'nun ardından Okan Buruk 5, Fatih Terim 4, Şenol Güneş 2, Cevat Güler, Mustafa Denizli, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Hamza Hamzaoğlu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı da 1'er kez takımlarını şampiyonluğa ulaştırdı.

Bu süreçte Galatasaray 10, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, Başakşehir ve Trabzonspor da 1'er kez şampiyon oldu.

LİGDE EN FAZLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN İKİNCİ TEKNİK ADAM

Süper Lig'de 8 şampiyonluğunu bulunan Teknik Direktör Fatih Terim, bu alandaki rekorun sahibi olarak yer alıyor. Terim hepsi Galatasaray ile olmak üzere 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluk kazandı. Okan Buruk da bu sezonki şampiyonluk birlikte listede Ahmet Suat Özyazıcı'yı geride bırakarak ikinci sırada tek başında yer aldı.

Süper Lig tarihinde teknik direktör olarak Ahmet Suat Özyazıcı 4, Mustafa Denizli, Gordon Milne, Brian Birch ve Christoph Daum'un da 3'er şampiyonluğu bulunuyor.

OKAN BURUK'UN 8. KUPASI

Okan Buruk, bu şampiyonlukla teknik direktörlük kariyerinde 8. kupasını kazandı. Buruk, Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve Turkcell Süper Kupa'da da 1 kez kupa kazanma sevinci yaşadı. Deneyimli teknik adam, Galatasaray ile elde ettiği 6 kupa dışında Başakşehir ile ligde 1 şampiyonluk yaşarken, Akhisarspor ile de Türkiye Kupası'nı 1 defa aldı.