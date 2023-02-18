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Okan Buruk, Galatasaray ve Inter formalarını depremzedeler için bağışladı

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#Galatasaray#Okan Buruk#Deprem
Okan Buruk, Galatasaray ve Inter formalarını depremzedeler için bağışladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2023 15:30

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk döneminde giydiği Galatasaray ile Inter formalarını depremzedelere yardım için düzenlenecek açık artırmaya bağışladı.

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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok şehirde ağır hasarlara neden olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da futbolculuk yıllarında giydiği ve kendi imzasını taşıyan Galatasaray ile Inter formalarını açık artırma ile satılması amacıyla sarı-kırmızılıların düzenleyeceği müzayedeye verdi.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Deprem

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