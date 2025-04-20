Okan Buruk, Galatasaray tarihine geçti!

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Galatasaray'ın başında olduğu son 2 sezonda ligde şampiyonluk sevinci yaşayan Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımla yakaladığı başarılara bir yenisini daha ekledi.

Buruk, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etmesinin ardından Galatasaray'da 104 galibiyete ulaştı. Buruk, böylece Galatasaray'ın başında 103 maç kazanan İngiliz teknik adam Brian Birch'i bu alanda geçerek kulüp tarihinde en fazla maç kazanan 4. teknik direktör oldu.

Galatasaray'da Fatih Terim, şu anda 333 galibiyetle kulüp tarihinde en fazla maç kazanan teknik direktör konumunda bulunuyor. Terim'i ise bu alanda 218 galibiyetle Gündüz Kılıç, 119 galibiyetle de Mustafa Denizli takip ediyor.

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Buruk'un Galatasaray'ı, bu sezon tüm kulvarlarda 29 galibiyete ulaştı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon çıktığı 47 resmi maçın 29'unu kazandı.

Sarı-kırmızılı takım bu sezon 30 Süper Lig, 10 UEFA Avrupa Ligi, 4 Ziraat Türkiye Kupası, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve 1 TFF Süper Kupa müsabakasına çıktı. "Cimbom", söz konusu müsabakalarda 29 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Buruk'un Galatasaray'ı bir sezonda en çok galibiyet alan takım oldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu elde etti.

Geçen sezon ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanan "Cimbom", bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekor kırdı.

Lig tarihinde bundan önce 1959-1960 sezonunda Beşiktaş, 1988-1989 sezonunda da Fenerbahçe 29 galibiyet sayısına ulaşmıştı. Beşiktaş ayrıca, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda da toplamda 29 galibiyet almıştı.





Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 102 puanla şampiyon oldu

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2023-2024 sezonunda 102 puanla şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım oldu.

Ligde yaptığı 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde Süper Lig şampiyonluğuna ulaşarak ligin puan rekorunu kırdı.

Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda 93 puanla ulaştığı ve uzun süre elinde bulundurduğu rekoru kıran sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde üç haneli puana ulaşan ilk takım olma başarısı gösterdi.

Galatasaray'daki ilk sezonunda 2,44, ikinci sezonunda da 2,68 puan ortalaması yakalayan Buruk, kulüp tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktörü olmayı da başardı.

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Buruk, Avrupa Ligi'nde de rekor kırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki 3-2'lik Tottenham galibiyetiyle bir rekora daha imza attı.

Buruk, İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'ın başında UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında 9. galibiyetini aldı.

Tecrübeli teknik adam, böylece 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş'i geride bırakarak en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör oldu.

Buruk, 75. galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu

Okan Buruk, Süper Lig'de bir takım ile 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam ünvanını aldı.

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Ligin 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımının başında 90. lig maçında 75. galibiyetini yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, böylece Fenerbahçe'de 103 maçta 75 galibiyete ulaşan Christoph Daum'a ait rekoru ele geçirdi.