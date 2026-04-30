Okan Buruk, Galatasaray taraftarına müjdeyi Hürriyet aracılığı ile verdi: Anlaşmaya vardık!

Okan Buruk, Galatasaray taraftarına müjdeyi Hürriyet aracılığı ile verdi: Anlaşmaya vardık
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 07:00

Galatasaray'la üst üste 4. şampiyonluğuna koşan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sarı-kırmızılı takımın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, Başkan Dursun Özbek'le yaptığı görüşmede gelecek sezon da sarı-kırmızılı takımı çalıştırması noktasında anlaşma sağladıklarını söyledi.

Süper Lig’de son maçta ezeli rakibi Fenerbahçe’yi üstün bir oyunla 3-0 mağlup eden ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan G.Saray’da sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan teknik direktör Okan Buruk gelecek sezon da takımın başında yer alacağını söyledi.

Okan Buruk, Galatasaray taraftarına müjdeyi Hürriyet aracılığı ile verdi: Anlaşmaya vardık

Derbi sonrası Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Buruk, henüz şampiyon olmadıklarının altını çizerek “Önümüzde 3 maçımız kaldı; bu nedenle şampiyonluk kutlamalarını sezon bitimine saklamalıyız. Şu anda önceliğimiz zorlu Samsunspor maçı” dedi.

Okan Buruk, Galatasaray taraftarına müjdeyi Hürriyet aracılığı ile verdi: Anlaşmaya vardık

'BAŞKANIMIZLA GELECEK SEZON İÇİN ANLAŞTIK"

Fenerbahçe karşısında alınan farklı galibiyetin takıma büyük moral verdiğini belirten deneyimli teknik adam sezon boyunca yaşanan gerilimler için “Biz sahada konuşur, cevabımızı orada veririz. Derbileri kazanmak şampiyonluk mesajı verir” diye konuştu.

Okan Buruk, Galatasaray taraftarına müjdeyi Hürriyet aracılığı ile verdi: Anlaşmaya vardık

Başarılarının sırrını “Başkanımız, yönetimimiz ve oyuncu kadromuzla muhteşem bir aile olduk” diyerek açıklayan Buruk “Başkanımız ve yönetimimiz her konuda destek ; gelecek sezon da çalışmam konusunda anlaşmaya vardık” ifadeşerini kullandı.

Okan Buruk, Galatasaray taraftarına müjdeyi Hürriyet aracılığı ile verdi: Anlaşmaya vardık

HEDEF DEVLER LİGİ’NDE İSTİKRAR

Sportif  A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu ve diğer yöneticilerle tam bir uyum içinde gelecek sezon için çalıştıklarını belirten Buruk sözlerine şöyle devam etti: “Hedefimiz, ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde daha üst seviyelerde temsil etmek. Yeni sezon transferleri için scout ekibimizle birlikte çok hassas şekilde çalışıyoruz. Sürpriz isimler var. Taraftarlarımızın ve ülke futbol severlerinin alkışlayacağı bir futbol oynayarak Şampiyonlar Ligi’nde istikrarı devam ettirmeliyiz. Bunu başaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”

