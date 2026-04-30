Okan Buruk, Galatasaray taraftarına müjdeyi Hürriyet aracılığı ile verdi: Anlaşmaya vardık!

Süper Lig’de son maçta ezeli rakibi Fenerbahçe’yi üstün bir oyunla 3-0 mağlup eden ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan G.Saray’da sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan teknik direktör Okan Buruk gelecek sezon da takımın başında yer alacağını söyledi.

Derbi sonrası Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Buruk, henüz şampiyon olmadıklarının altını çizerek “Önümüzde 3 maçımız kaldı; bu nedenle şampiyonluk kutlamalarını sezon bitimine saklamalıyız. Şu anda önceliğimiz zorlu Samsunspor maçı” dedi.

'BAŞKANIMIZLA GELECEK SEZON İÇİN ANLAŞTIK"

Fenerbahçe karşısında alınan farklı galibiyetin takıma büyük moral verdiğini belirten deneyimli teknik adam sezon boyunca yaşanan gerilimler için “Biz sahada konuşur, cevabımızı orada veririz. Derbileri kazanmak şampiyonluk mesajı verir” diye konuştu.

Başarılarının sırrını “Başkanımız, yönetimimiz ve oyuncu kadromuzla muhteşem bir aile olduk” diyerek açıklayan Buruk “Başkanımız ve yönetimimiz her konuda destek ; gelecek sezon da çalışmam konusunda anlaşmaya vardık” ifadeşerini kullandı.

HEDEF DEVLER LİGİ’NDE İSTİKRAR

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu ve diğer yöneticilerle tam bir uyum içinde gelecek sezon için çalıştıklarını belirten Buruk sözlerine şöyle devam etti: “Hedefimiz, ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde daha üst seviyelerde temsil etmek. Yeni sezon transferleri için scout ekibimizle birlikte çok hassas şekilde çalışıyoruz. Sürpriz isimler var. Taraftarlarımızın ve ülke futbol severlerinin alkışlayacağı bir futbol oynayarak Şampiyonlar Ligi’nde istikrarı devam ettirmeliyiz. Bunu başaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”

