Okan Buruk: 'Galatasaray kalitesinin altındaydı'

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Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

Rakip ceza sahasında 40 kez topla buluştuk ama kaliteli işler yapamadık. Sonlandırma sorunumuz var. Finalde Galatasaray kalitesinin altında kaldık.

İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLMADI

Rakip 10 kişi kaldıktan sonra değişikliklerimiz oldu. Çıkarttığımız oyuncular kötü değildi ama Seferovic'i almak istedik. Sergio'yu duran top ve şut için düşündük. Maçın sonu istediğimiz gibi olmadı. Ama iyi oyun oynadık. Stadın zemini inanılmaz kötüydü.

DEĞİŞİKLİK YAPARKEN ZORLANIYORUZ

Ligdeki bütün takımların zorluğu yabancı kuralı. Oyuncu değişikliği yaparken zorlanıyoruz. Bugün Mata iyi işler yaptı. Midtsjö oyunun genelinde iyiydi. Rashica da oyuna girdi. Hepsi en iyisini yapmaya çalıştı.

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Bugün maçtan öncede söylemiştim. Galatasaray’ın kuruluşunun 117. yılını kutlamak istiyorum. Buna bağlantılı olarak Adana’da bizi destekleyen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Adana Demirspor taraftarı da çok güzel bir görüntü ortaya koydu. İstediklerimizi aslında sahaya yansıttık. Rakibe çok fazla çıkma şansı vermedik. Rahat bir şekilde üçüncü bölgeye gittik ama buradaki sonlandırma buluşturmalarımız iyi değildi. 40 küsur ceza sahasında topla buluştuk ama bunları çok etkili kullanamadık. Kalitemizi biraz daha ortaya koymamız gerekiyordu. Saha bugün inanılmaz kötüydü. Zemin bu zamana kadar oynadığımız en kötü zemindi. İki takım da bundan etkilendi. Kalitemizi ortaya koyamadık. Kötü oynayan oyuncuları çıkartmadık aslında, iyi oynayan oyuncuları çıkarttık. Denedik olmadı. İki takım için de güzel bir futbol oldu.

TAKIMDA HİÇ KİMSENİN YERİ GARANTİ DEĞİL

3 tane Türk oyuncu ile oynamak zorundayım. Bu sadece bizim değil, bütün takımları zor durumda bırakıyor. Oyuncu değişikliklerinde bu zorluğu yaşıyoruz. Takımda hiç kimsenin yeri garanti değil. Takım bu zamana kadar iyi gitti. Kerem ve Yunus’un da performansından hep memnunum. En iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bugün sonlandırmada sonunu getiremediler. Genel olarak yüzde yüzü vermeye çalışıyorlar. Yeni bir takımız. Oyuncuların birbirine adaptasyonu da zor oluyor. Sadece 1-2 oyuncu üzerinden oyunu görmemek gerekir. Oyun içerisinde değişik şeyler düşünülebilir.

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ICARDİ’NİN İYİ GEÇMEYEN BİR HAFTASI VARDI

Maçtan önce de Icardi ile ilgili konuşmuştuk. Maçtan öncede arka adalesiyle ilgili sorun olmuştu. Son idmanda da ona bir baktık ama geçen haftası çok genel olarak iyi geçmedi. Sadece saha içi değil, özel hayatında da iyi geçmeyen bir haftası vardı. Bir de ağrısı devam edince kadroya almadık. Önümüzdeki maçta bizimle birlikte olacaktır.