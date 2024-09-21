Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı 4. zaferini yaşadı

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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’yi 3-1’lik skorla yendi.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde oynadığı 6. maçından da galip ayrıldı ve yenilmezliğine devam devam etti.

Cimbom, bu sezon Süper Lig’de sırasıyla Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe müsabakalarında kazanan taraf oldu.

GALATASARAY, KADIKÖY’DE SON 8 MAÇTA 4. GALİBİYETİNİ ALDI

Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynadığı son 8 derbide 4. galibiyetini kazandı.

Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı ve Kadıköy’deki iyi serisini sürdürdü. Aslan bu derbiyle birlikte rakibinin evinde oynadığı 8. derbide 4 galibiyetini elde ederken, 1 mağlup oldu. 3 mücadele de berabere sona erdi.

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OKAN BURUK'TAN 4. GALİBİYET

Teknik Direktör Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 6. kez sarı-lacivertlilere karşı oynadı.

Buruk’lu Galatasaray, Fenerbahçe’ye karşı 1’i hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılıların teknik adamı ayrıca Kadıköy'de sarı-lacivertlileri de 2. kez mağlup etti.

G.SARAY İNANILMAZ SERİYİ SONLANDIRDI

Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin 32 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sezonun ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler ilk yenilgisini de ezeli rakibi karşısında aldı. Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, bugün oynanan derbiye kadar seriyi 32 maça çıkarmıştı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, 6. hafta sonunda 13 puanda kaldı. Lider Galatasaray ile puan farkı da 5'e yükseldi. Kanarya'nın tek golü 63. dakikada Edin Dzeko'nın kullandığı penaltıdan geldi.



İÇ SAHADA 15 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Fenerbahçe, 4 Kasım 2023'te Trabzonspor'a karşı aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu. Bu süreçte 12 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, son 8 maçta ise hanesine 3 puan yazdırmıştı. 8 maçlık galibiyet serisi de yine derbide son buldu.