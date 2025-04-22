Okan Buruk: 'Fenerbahçe maçında gösterdik!'

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Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ederek adını finale yazdıran Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalar yaptı.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

"F.BAHÇE MAÇINDA BUNU GÖSTERDİK"

"Bu çeyrek final ve yarı finale bakınca, hikayesi, oyunu daha farklı oldu. En büyük nedenlerinden birisi istememiz. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu tüm oyuncularım gösterdi. Bazı mevkilerde değişiklik yaptık. Onların performansları sevindirici. Onlara verdiğimiz şanslar önemliydi. En önemlisi, maçtan sonra taraftarımızla birlikte kutlamak. Maç sonu birleştik yine her zamanki gibi. Bizim için final oynamak ve kupayı kazanmak önemli. Ligin yanında bunu götürmek önemli. Finalin heyecanını yaşayacağız. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Son 3 lig maçı ve Fenerbahçe maçında bunu gösterdik. Bizim için önemli bu."

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"RAKİP KALEYE ÇOK KOLAY GİTTİK"

"Oyun olarak üstüne koyduk. Bugün de büyük bir bölümde, belirli dakikalar dışında rakibimize az pozisyon verdik ama belli bölümlerde verdiğimiz pozisyonlar oldu. Son maçlara bakınca rakiplerimize çok pozisyon vermedik. Pas trafiğimiz çok iyiydi, sahaya doğru yerleştik. Baskıyı hep kırdık ve kolay bir şekilde kırdık. Çok kolay bir şekilde rakip kaleye gittik. Kaçırdığımız pozisyonları atsak daha farklı da olabilirdi."

"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA BİR AVANTAJIMIZ VAR AMA..."

"Şampiyonluk yarışında bir avantajımız var ama çok maç var. Maçtan önce de söyledim, yukarıya doğru giden bir çizgimiz var, bugün o çizgiyi biraz daha yukarıya çektik. Kalan lig maçlarını da aynı şekilde önemsememiz gerekiyor ve önemseyeceğiz. Eyüpspor maçında da aynı istek ve aygı duygu ile başlayıp aynı konsantrasyonla devam edersek her maç bizim için kolay oluyor. Hiçbir avantajımız yok gibi ligde devam edeceğiz. Çok ciddi olmamız gerekiyor. Galatasaray camiasına konsantrasyon diyorum."

"AYNI KONSANTRASYONLA DEVAM"

"Doğru zamanda yükseldik. Belki Avrupa'yı da devam ettirip, bu performansla Avrupa'da da yer alabilirdik. Aynı konsantrasyonla devam etmemiz gerekiyor. Bunu devam ettirmek istiyoruz."

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"MORATA OLSAYDI OYNATIRDIK"

"Morata bizim için çok önemli ve değerli. Burada olsa başlayan oyunculardan birisi olacaktı. Hangi oyun, sistemle oynayacaktık bilmiyorum ama Morata'nın olmadığı duruma göre kadromuzu yaptık. Bazı mevkilerde düşüncelerimiz oldu. Bu maçlarda en önemli şeylerden biri de uzatma ihtimali. Bir sonraki maça da risk oluşturacak ortamda bazı oyuncuları korumak istiyorduk. Morata olsa oynatacağımız oyunculardan biriydi ama."