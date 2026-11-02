Okan Buruk: Fenerbahçe maçında 5-6 gol atabilirdik

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynayacağı müsabaka öncesi Okan Buruk ve Ismail Jakobs konuştu.

Ismail Jakobs:

"Bence zor bir maç olacak. Adam adam tam saha baskı yapan bir rakip. Hem fiziksel hem mental olarak bizi zorlayabilecek bir maç olacak.

Ben seçemiyorum nerede oynayacağımı ama rahatım her yerde. Sol bekte rahatım ama sol stoperde de zaman aldım, burada da iyi işler çıkardım. Hocama nerede lazımsam göreve hazırım."

"Hocamız her şeyi söyledi. Tüm takım çok ateşli. Taraftarımız ateşli. Yarın mutlaka kazanmalıyız. Tek gerçek bu."

"Eren Elmalı ile iyi bir ilişkimiz var. İkimiz de iyi performans gösteriyoruz. Hoca kimi oynatırsa oynatsın problem yok. Biz birbirimize başarı diliyoruz, iyi olmasını istiyoruz. Hocamızın bizim mevkimizde bir sorunu yok, iki iyi oyuncu, iki iyi karakteriz. Her şeyi takım için yapmak istiyoruz. Bu Galatasaray için çok iyi bir durum."

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"Jakobs'a soruyorum; Alman basınına verdiği röportajda 'Okan Buruk bu kulüpten gittiği zaman gerçek bir efsane olduğunu çok daha iyi anlayacaklar.' demişti. Biraz açabilir mi?"

- Ismail Jakobs: "Hocamızın başarıları her şeyi anlatıyor. O koltukta oturmayı birçok insan ister. Daha önce dediğim zaman, burada olmadığı zaman anlaşılır ama bu umarım yakın zamanda olmaz. Hocamız Galatasaray tarihine geçmiştir. Şu an bunu canlı yaşıyoruz."

Okan Buruk:

"Rakibimizi lig ve Avrupa olarak ayırabiliriz. Ligde istedikleri yerde değiller, 5 mağlubiyetleri vardı. Son maçı kazanıp 9 puana yükseldiler. Şampiyonlar Ligi'nde 7 puanla iyi durumdalar. İki farklı performansları var. Bizim için önemli olan son maç. Sezona 3'lü savunma başladılar, 4'lüye döndüler, 3'lüye geri döndüler. Hücum gücü yüksek 5 oyuncuyla oynadılar. Leverkusen'i yendiler ama maç 6-6 bitebilirdi. Leverkusen maçında çok cesur oynadılar. Çok pozisyona girdiler, çok pozisyon verdiler."

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"Ön alan baskılara, birebir baskılara gittiler, sahada rakibi takip ettiler. Geçiş de yediler, geçiş de yaptılar. Rakibimize bakınca buradaki oyunları, dizilişlerini yarın göreceğiz. Hücumu iyi oynayan ama savunmada pozisyon veren bir takım. Aynı 11 başlarsalar, bizim için iyi bir maç oldu aslında Leverkusen maçı."

"Son maçta belki 3'lüye geçiş nedenlerinden biri sağ bekleri Vagnoman'ın olmaması. Stiller yok, çok önemli bir oyuncu. Bizim için avantaj Stiller'in olmaması. Tabii ki onun yerine birileri oynayacak. Bizim avantajımız hem tam kadroyuz hem formdayız. Fiziksel ve mental olarak formdayız. Bir önceki Şampiyonlar Ligi maçına gittiğimizde, Barcelona maçında sakatlıktan dönen oyuncular vardı, fiziksel olarak iyi durumda değildik. Bu sefer daha iyi durumdayız Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. 6 puan çok önemli çünkü."

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"Şampiyonlar Ligi bizim için sadece futbolcular değil, taraftarlar için de ayrı motivasyon. Kazanmak için birçok nedenimiz var. Bireysel, kulüp, taraftarların nedenleri var. Türk futbolunun galibiyetlere, Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemeye ihtiyacı var. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık."

"Lille deplasmanı önemli bir galibiyetti. Burada kazanırsak 6 puanla yukarıya doğru adaylardan biri olacağız."

"Son oynadıkları lig maçı, çkıkan kadro ofansif ve cesaretliydi. Oyun olarak da cesaretliydiler. Maçları 6-6 bitebilirdi. Çok fazla pozisyona girip çok pozisyon verdiler. Her maçın planı ayrı. Leverkusen maçı planları farklıydı, bu maçta planları farklı olur. Bizim de planlarımız olacak. En önemli şey oyunun iki bölümü; top bizdeyken ve top rakipteyken. Top bizdeyken doğru işler yaparsak rakibe karşı çok pozisyona gireceğiz diye düşünüyorum. Rakibimiz son maçta 2 forvet ve arkasında 10 numara ile oynadılar. Merkezden çok atak getirdiler. İki hücumcu kanat bekiyle oynadılar. Rakibi iyi savunmak gerekiyor ama top bizdeyken de çok önemli olacak."

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"Maçlar çok değişken oluyor. Sadece skora bakmamak gerekiyor, oyunlara bakmak gerekiyor. En çok pozisyon verdiğimiz maç Gençlerbirliği maçıydı, iyi savunma yapmadık ama gol yemedik. İyi savunma yaptığımız maçlarda gol yedik. Son maçta 4 gol attık. Ancak, Fenerbahçe maçı iyi sonlandırsak en az 5-6 atabileceğimiz bir maçtı. Önemli olan pozisyonlara girmek ve rakibe az pozisyon vermek. Maçın başından sonuna kadar aynu oyunu devam ettirebilmek. Savunmadaki coşkuyu takım halinde sürdürmek çok önemli, bunu Lille ve Fenerbahçe maçlarında yaptık. Konya maçında ilk yarı 2 pozisyon verdik ama ikinci yarı pozisyon vermedik. Forma girdik, oyuncularımız birbirini tanımaya başladı. Yeni gelen 2-3-4 oyuncuyla yeni bir takım oluyorsunuz. Adaptasyon bir süre alıyor. Buraları kazanarak geçmek çok önemliydi. Ligde gayet iyiyiz, Şampiyonlar Ligi'nde 6 puana yükselebiliriz. İyi durumdayız, bunu sürdürmek için yarın kazanmak zorundayız."

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"Çok iyi hücumlarına sahibiz. Özellikle kanatta 4 tane çok önemli oyuncumuz var. Maç maç hepsini değerlendirdik. Hepsi oynayabilecek durumda. Stuttgart'a karşı oynayabilecek durumdalar, hiçbirini diğerinden ayır edemem. Son kararı bugün vereceğiz. Hepsine çok güveniyorum."

"Jakobs ve Eren gibi iki tane birbirinin iyiliğini isteyen, yarışan ve enerji yükselten oyuncu. Onların yeri farklı. Hem rakipler hem de birbirlerine karşı pozitifler. Bu çok değerli."

İLKAY VE SANE'NİN AZALAN SÜRELERİ



"Hem insan olarak hem de futbolcu yeteneği olarak çok iyi iki oyuncumuz var. Takıma destek olmaya çalışıyorlar. İlkay ve Leroy'dan çok mutluyuz, performansları üstüne koyarak gidecek, bundan eminiz. Geniş kadromuz var, bu kadro içinde yarış var, süreler değişebiliyor. Bu maç maç değişiklikler, rakibe göre değişiklikler, forma göre değişiklikler yapabiliyoruz. Hem lig hem Şampiyonlar Ligi oynadığımız için oyuncu değiştirebiliyoruz. İkisi de çok çalışıyor. Kimse düşünmesin süreleri az olduğu için çalışma tempoları değişmedi, yüzde yüzleri ile çalışıyorlar. Aynı bölgedeki oyuncu sayısı nedeniyle süreler değişiyor ama katkılarının çok olacağını yüzde yüz biliyorum."

"Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun istifalarının Kemerburgaz'a yansımaları olur mu?"

"Biz maça odaklıyız. Çok bunlar istediğimiz şeyler değil, çok da iyi gittiğimiz dönemde böyle bir şey yaşamayı istemeyiz, istemiyoruz. Şu an maça odaklanmalıyız. Bunla ilgili karar verecek olan başkanımız var. Biz sadece futbol tarafını düşünüyoruz. Bu maç çok önemli, ne benim ne oyuncularım için hiçbir bahane yok."

"Jakobs'a soruyorum; Alman basınına verdiği röportajda 'Okan Buruk bu kulüpten gittiği zaman gerçek bir efsane olduğunu çok daha iyi anlayacaklar.' demişti. Biraz açabilir mi?"

- Okan Buruk: "(Gülerek) Gitmeden anlarlarsa daha iyi olur."

"İki tane deplasman oynuyor rakibimiz; Leverkusen ve biz, zorluk derecesi de yüksek. Fiziksel kalitesi olan bir takım. Fiziksel kalite içerisinde oyuncuları değiştirerek mi oynayacaklar bilmiyoruz. Maçın temposunu ne kadar yükseltirsek bizim için avantaj olur. Rakibimiz fiziksel olarak iyi. 3 gün önce bir maç oynadılar ama 3 gün yenilenmek için yeterli bir süre. Rakibin elinden gelenin en fazlasını yapacaklardır. İki deplasman üst üste zordur."

"Fiziksel kalitesi yüksek bir takım ama son hafta Stuttgart'ın oyununa baktığımız zaman, çok da burada riskli oynayan bir takım. Alman Ligi'nde de bu tür maçlar olabiliyor, çok gollü maçlar, iki takımın da çok gol atmak istediği maçlar görüyoruz. Son maçları da böyle oldu. İyi bir rakip ve ofansif olarak güçlüler. İyi bir takım oyunu oynarsak kazanacağımızı düşünüyorum."

"Biz burada birincisi bir aileyiz. Ben hoca, Jakobs ve oyuncularım futbolcum değil. Bazen ağabey kardeş, bazen arkadaşız. Beraber vakit geçiriyoruz, birçok şeyi beraber yapıyoruz. Yapabileceklerimizi biliyoruz. Ben oyuncularıma gerçekten çok güveniyorum, sadece ağzımdan çıkan laf değil. Ben gerçekten güveniyorum. Onlara çok inanıyorum. Onlarla birlikte çok büyük başarılara imza atacağımızı biliyorum. Biz bir aileyiz ve ailenin başarısı için elinden gelenin en fazlasını yapıyoruz."

"Süreç hepsi. Tam kadroyuz. Lille deplasmanından kazanarak dönmemiz önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde 4-2'lik bir galibiyet ve iyi oyun vardı. Maçtan sonraki tabloya bakınca; Türk takımları Şampiyonlar Ligi'nde o kadar az deplasman maçı kazanmş ki... Burada hepsini tek tek sayarsın, 2000'den bu yana. Benim dönemimde bile Şampiyonlar Ligi tek galibiyetimiz Hertha Berlin maçıymış. En başarılı olduğumuz dönemde bile Şampiyonlar Ligi'nde tek galibiyet almışız deplasmanda."

"Oyuncular oynadıkça, birbirlerini tanıdıkça gelişiyorlar. Oyun olarak iyiye gittik. Psikolojik olarak iyi durumdayız. Kadromuz çok iyi, geniş kadromuz var. Tüm oyuncuları kullanıyoruz. Şu anda iyi durumdayız. Bunu yarın tekrar göstermek istiyoruz."