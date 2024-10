Okan Buruk: Fenerbahçe için de yapılsın | Fatih Terim'in sözleri bana da olabilir, olmayabilir de

Haberin Devamı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbol gündemine dair TV100'de açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"3-3'E GELEN BİR MAÇ VAR, MORALİMİZ BOZULDU"

"Ligde lideriz. Planladığımızın dışında beraberlik aldık. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Oraya da yaklaştık. 3-0'dan 3-3'e gelen bir maç var, moralimiz bozuldu. Şampiyonlar Ligi'nden elendik. Bizim için hikayesi farklı. Kadro olarak hazır olmadığımız, oyuncu performansı olarak hazır olmadığımız bir maçtı. Aslında zor bir yaz geçirdik kendi açımdan. Bir transfer hikayesi oluyor. Transfer hikayeleri oluyor. Yetişip yetişmeme yerinde, istediğiniz oyuncuları alıp almama oluyor. Burada biraz zorlandık. Milli oyuncularda çok zorlandık. Geçen sezon çok uzun sürdü, Avrupa şampiyonası, 2 hafta izin verebildik, oyuncular çok yorgun geldiler. Yorgunlukları devam ediyor. Performanslarını geç buldular. Abdülkerim'in fiziksel olarak geç hazır olduğunu söyleyebilirim."

"DAVINSON ÇOK GEÇ GELDİ"

"Davinson yine milli takımdan çok geç geldi. İlk Süper Kupa maçında oynatamadık. İlk lig maçında oynattık, sakatlandı. Savunma hattında şanssızlık yaşadık. Şu andaki defans kurgumuzla, Şampiyonlar Ligi oynadığımız defans kurgusuyla fark var. Ne olursa olsun geçen takım biz olmalıydık. İyi performansı iki maçta da gösteremedik. Çok fazla değiştireceğimiz bir şey de yoktu. Oyuncu yapısı, kadrosu, performansı o yerdeydi."

"BUGÜN ÇOK RAHAT TURLARDIK"

"Bugün Young Boys ile oynasak turu çok rahat geçeriz. Şampiyonlar Ligi'nde de kolay şekilde maç kaybediyorlar."

"BİZİM İÇİN AVRUPA LİGİ'NDE İYİ BİR YOL HEDEFİ VAR"

"Orada hazır olmadığımız yer savunmamızdı. Transferlerin adaptasyonu, Sara geldi, onla oynadık, adaptasyon süreci oldu. Şu andaki performansı çok etkileyici. Takıma inanılmaz uyum sağladı. Bazı oyuncular hiç adaptasyon sorunu yaşamıyor, Jakobs geldi başladı. Oyuncudan oyuncuya değişiyor. Takım iyi olunca da farklı oluyor. Geriye dönsek, çok üzüldüğüm Şampiyonlar Ligi'nde olamamak. Avrupa Ligi'nde olmak bir yol. Şampiyonlar Ligi'ne katılıyordunuz eskiden, Avrupa Ligi için mücadele ediyoruz. Geçen sezon bizim grupta Manchester United dördüncü oldu, Avrupa Ligi'ne kalamadı. Bu da bir yol, Avrupa Ligi. Şuradaki en iyi takım, en şanslı görünen takım Tottenham. Yakında oynayacağız. Onun dışındaki takımlar birbirine yakın. Maç günü olarak üstünlükler olabilir, bizim için burada iyi bir yol hedefi var. Ben çok inanıyorum."

"RFS MAÇINDA NE OLDU?"

"Bence ses getirmesi çok normal 2-0'dan 2-2'ye gelmesi. Çok üzüldük. Ben o üzüntümü çok dile getirdim, gösterdim. O seviyedeki bir takımı ne olursa olsun yenmemiz gerekiyor. Ana sorunumuz konsantrasyon eksiklikleri. Stadyum ortamı çok kötüydü. Bir tarafta tribün var, her yer açık. Rakip takımın 50 bin seyircisi olsun, iyi atmosfer olsun. O benim daha çok işime geliyor. Bayern Münih, Manchester United deplasmanları, daha yeni Kadıköy'e gittik. Bu bizim işimize geliyor. Atmosfer olmayınca yediğimiz gollerde de bu görünüyor. Yediğimiz ikinci golde yedi kişi ceza sahası içindeyiz. Rakip iki kişi gelip gol attı. Derbiyi kazanmak rehavet getirmedi. Enerjimiz yüksekti Kasımpaşa maçı ilk yarısında. Puan kaybı yapınca biraz bizim özgüvenimiz, motivasyonumuz azalıyor. Yorgunlukla da birleşiyor bazen. Hafta içi hafta sonu 7 tane maç. Maç oynamak güzel. Oyunculara antrenman mı maç mı deseniz maçı tercih ederler. Biz geçen sene de 57 maç oynadık. Barış Alper, milli oyuncu, 69 maç oynadı. Dinlenmeden yeni sezona başlamayı oyuncular şikayet ediyor. Oyuncular 75 maç oynasın, tatilini yapsın başlasın, hiç biri şikayet edemez. Her arada da iki tane milli maç var. Eskiden hazırlık maçı olurdu, tempo farklı olurdu, birinde oynardınız. Uluslar Ligi olunca hazırlık maçı kalktı, her maç resmi maç gibi. Barış mesela sakatlandı."

"BARIŞ ALPER'İ ÇOK DİNLENDİREMEDİK"

"Değerler olarak Barış Alper yorgun. Ziyech sakat, Sallai'yi Avrupa listesine yazamadık. Barış Alper'i çok dinlendiremedik. Sallai sakatlanınca mecbur yine onu soktum. Dinlendirecek durumumuz yok. Oyuncular yıpranıyorlar tabii. Fiziksel olarak değil mental olarak da yıpranıyorlar. Bu aralarda onlara izin vermeye çalışacağız. BAY haftamız var. Özellikle milli oyunculara 3-4 gün izin vereceğiz. BAY haftasında onlara bir izin düşünüyorum."

"KASIMPAŞA MAÇINDA ROTASYON YAPMAMIZ GEREKİYORDU"

"Birebir konuşuyoruz oyuncularla, birebir olarak video analiz zaten yapıyoruz ekibimizle birlikte. Takım toplantısı yaptı Riga'dan sonra. Oyuncularımıza ne kadar ligde birinci olduğumuzu, Avrupa'da 4 puanla ilk 8 içinde olduğumuzu, şu an bir şey kaybetmediğimizi ama devam edersek böyle kaybedebileceğimizi söyledim. Futbolun en kötü yanı, yedek kalmak, az oynamak, istediğin süreyi alamamak. Bu oyuncuyu bazen düşürüyor. Bir rotasyon yapıyorsunuz, 5 kişilik yapıyorsunuz, oynayan mutlu oluyor, oynamayan mutlu olmuyor. Kasımpaşa maçında rotasyon yapmamız gerekiyordu. Tüm yorgunluk testlerini yaptı. Çok net şekilde sakatlık riski taşıyan oyuncularım vardı. Bir maçta yapmam gerekiyordu. Kazanan takım devam etsin deniyor ama çok önemli oyuncularımız var. Kasımpaşa maçından bahsederken Riga maçında herkes oradaydı."

"FENERBAHÇE İÇİN DE YAPILSIN"

"Hem Avrupa hem Türkiye bizim için hedef. Bu hedefler dışına çıkmamız zor. Fikstürle alakalı söyledim ama sonradan şikayet gibi algılandı. İki Avrupa maçı arasında 8 gün vardı. Biz çarşamba oynadık, cumartesi oynayıp perşembe oynuyoruz dedim. Tam ortasına 4. güne konsun. Fenerbahçe için de konsun. Böylece iki maç da rahat, sakatlık yaşamadan gidebilirdik. O da daha sonra fikstürden, maç trafiğinden şikayet ediyor dendi."

FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARINA DAİR

"Fatih Terim'in İzmir'deki sözleri bana da olabilir, olmayabilir de. Genel olarak maç trafiğinden bahsediyor. 8 günse tam 4. güne koyarsınız, fikstür yapınca. Pazara koyarsın, gündüz oynatırsın, onu dedim. Fenerbahçe'nin Manchester United maçı sonrası Bodrum maçını 3. günde oynuyor, ondan sonraki lig maçı 6 gün sonra. Fenerbahçe için de aynı. 4 gün oynansa diri şekilde maça da hazırlanacak. Beşiktaş, Başakşehir için de bunlar düşünülebilir. Eskiden kulüplerle fikstür konuşulurdu. Bu sene hiç konuşulmadı Avrupa'da oynayan kulüplerle. Avrupa oynayan kulüplerle diyalog içerisindeydiler. Aslında yine aynı ekip var TFF'de."