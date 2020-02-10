Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Terim'in izinde!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcimizi Sporting'le eşleşen Medipol Başakşehir'de Okan Buruk, yayıncı kuruluşa verdiği özel röportajda hedeflerinin finale çıkmak olduğunu söyledi.

Sporting ile deplasmanda oynanacak ilk maçta savunma yapacak mısınız sorusuna cevap veren Okan Buruk, verdiği cevapla Fatih Terim'i hatırlattı.

Buruk, beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Bazen en iyi savunma hücum yapmak oluyor" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in izinde

Galatasaray'la 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanan Okan Buruk, o dönemdeki teknik direktörü Fatih Terim'in izinden ilerliyor. Deneyimli teknik adam 2000 yılında oynanan UEFA Kupası finali öncesi soyunma odasında yaptığı konuşmada, "En iyi defans oyunu oynamaktır, oynamaktır" diyerek oyun anlayışını net olarak dile getirmişti.

Okan Buruk Galatasaray kariyerinde toplam 279 maça çıktı, 40 gol attı ve 49 asist yaptı..(Ajansspor)





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!