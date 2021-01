Son Dakika | Okan Buruk, Fatih Terim Stadı'ndan ayrıldı!

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Teknik Direktör Okan Buruk tesislerden ayrıldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndan aracıyla çıkış yapan Buruk, basın mensuplarıyla vedalaşırken, herhangi bir açıklamada bulunmadı.

HATAYSPOR MAÇINA NEDİM YİĞİT VE EKREM DAĞ...

Medipol Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk ile yolların ayrılmasından sonra yarın oynanacak Atakaş Hatayspor maçında takımın başında Nedim Yiğit ve Ekrem Dağ olacak.

BAŞAKŞEHİR AYRILIĞI AÇIKLADI

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile yolların karşılıklı olarak anlaşarak ayrıldığını açıkladı. Resmi siteden yapılan Okan Buruk bildirisinde "Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olmamızda büyük pay sahibi olan Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol takımımızın 2019-2020 sezonu başından bu yana teknik direktörlüğünü yapan ve Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olmamızda büyük pay sahibi olan Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır. Kulübümüze imza attığı ilk gün hedefini ‘şampiyonluk’ olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda var gücüyle çalışan Okan Buruk, turuncu-lacivertli armamız altında teknik direktörlük kariyerindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşayarak adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırmış, Avrupa’da takımımıza oynattığı cesur ve başarılı futbolla da tüm Türkiye’yi gururlandırmıştır. Son Dakika: Başakşehir, Okan Buruk ile yollarını ayırdığını açıkladı İrfan Can Kahveci transferinde düğüm bugün çözülüyor Fenerbahçe resmen...İrfan Can Kahveci transferinde düğüm bugün çözülüyor! Fenerbahçe resmen... İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nde ‘şampiyon takımın şampiyon teknik direktörü’ olan Okan Buruk her zaman özel olarak anılacaktır. Futbolculuğu döneminde saha içerisinde göstermiş olduğu hırslı karakterini teknik direktörlük döneminde olgunluğuyla birleştiren, profesyonelliği ve güçlü iletişimiyle de tüm spor kamuoyunun takdirini toplayan Okan Buruk ve ekibine kulübümüze yaşattıkları unutulmaz anılar ve vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

