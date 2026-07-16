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Okan Buruk: 'Elit oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz'

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#Transfer#Galatasaray#Osimhen
Okan Buruk: Elit oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 19:51

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer çalışmaları ve Victor Osimhen hakkında önemli açıklamalar yaptı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin ayrılığını, transferdeki son durumu ve Osimhen'in kaptanlık ihtimalini değerlendirdi.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Victor Osimhen’e sorumluluk vermek istiyoruz. Yeni seçeceğimiz kaptanlar arasında onun da olması önemli olacaktır.

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BU TRANSFERLER ZAMAN ALIYOR

Elit oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz. Bu transferler zaman alıyor ve yüksek maliyetler gerektiriyor.

Okan Buruk: Elit oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz

KONTENJANDA YER AÇILDI

Mauro Icardi’nin ayrılığıyla yabancı kontenjanında yer açıldı. Belirlediğimiz liste doğrultusunda transfer çalışmalarımız sürüyor.

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#Transfer#Galatasaray#Osimhen

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