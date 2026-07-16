Okan Buruk: 'Elit oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz'

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin ayrılığını, transferdeki son durumu ve Osimhen'in kaptanlık ihtimalini değerlendirdi.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Victor Osimhen’e sorumluluk vermek istiyoruz. Yeni seçeceğimiz kaptanlar arasında onun da olması önemli olacaktır.

BU TRANSFERLER ZAMAN ALIYOR

Elit oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz. Bu transferler zaman alıyor ve yüksek maliyetler gerektiriyor.

KONTENJANDA YER AÇILDI

Mauro Icardi’nin ayrılığıyla yabancı kontenjanında yer açıldı. Belirlediğimiz liste doğrultusunda transfer çalışmalarımız sürüyor.