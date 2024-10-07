Okan Buruk: Eleştiriler hiç umurumda değil

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, peş peşe gelen Kasımpaşa ve Rigas Skola beraberlikleri sonrası Alanyaspor karşısında 3 puan almanın kendilerine büyük moral verdiğini söyledi. Maç sonrası yayıncı kuruluşa verdiği röportaja, son günlerde yaşanan cinayetlere dikkat çekerek başlayan Buruk, “Yaşadığımız trajediler var. Bu şiddete herkesin tepki vermesi lazım. Hepimiz kendi adına her şeyini ortaya koymalı. Her gün daha kötü olaylar yaşıyoruz. İnşallah bunlar biter” dedi.

İnsanlar bizi robot gibi görüyor

Okan Buruk, maç için de şu değerlendirmeyi yaptı: “22 günde 7 maç oynadık. İnsanlar bizi robot gibi görüyor. Çok fazla sakatlık olmaya başladı. Oyuncuların dinlenmesi lazım. Onlara çok yükleniyoruz. 7 maçlık zor seriyi kazanarak bitirdik. İyi oyunculardan oluşan iyi bir takımız. Kazanarak devam edeceğiz. Berabere kalma ve kaybetme lüksünüz yok! Avrupa’da da her zaman kazanmak zorundasınız. Eleştirilerden ben kurtuldum, şimdi Giovanni van Bronckhorst’u eleştirirler herhalde!

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Milli ara İcardi’ye de yarayacak

Biz Fenerbahçe’yi yendik, Jose Mourinho’yu eleştirdiler. Eleştiriler olacak ama hiç umurumda değil! Benim o şekilde kaybedecek vaktim yok. Takıma odaklanmak durumundayım. Eleştiriler beni etkilemiyor. İyi şeyler söylendiğinde de ilgilenmiyorum. Bir maç kaybediyorsunuz, sizi gömüyorlar! Eleştiriler saygı çerçevesinde olsun demeyeceğim çünkü bizim ülkede linç kültürü var.” Buruk, performansı eleştirilen İcardi için ise, “İki senede yaptıkları ile Galatasaray şampiyon oldu. Bu ara ona da yarayacak” dedi.