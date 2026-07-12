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Okan Buruk, Dursun Özbek'ten istedi! Görüşmeler başladı

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#Galatasaray Transfer#Okan Buruk#Dursun Özbek
Okan Buruk, Dursun Özbekten istedi Görüşmeler başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 11:10

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Başkan Dursun Özbek ile yaptığı görüşmede transferin mutlaka bitirilmesi gerekilen ismi söyledi. Özbek, görüşmelere başladı.

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahaya yaratıcı bir takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız isim için yönetime "bu transferi bitirin" talimatı verdiği öne sürülürken, sarı-kırmızılıların görüşmelerini yoğunlaştırdığı iddia edildi.

Okan Buruk, Dursun Özbekten istedi Görüşmeler başladı

Üst üste 5. Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Kadrosunu genç ve kaliteli isimlerle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların gündemindeki en önemli oyunculardan birinin Can Uzun olduğu iddia edildi.

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Okan Buruk, Dursun Özbekten istedi Görüşmeler başladı

Teknik direktör Okan Buruk'un uzun süredir kadrosunda görmek istediği milli futbolcu için yönetim temaslarını sürdürürken, transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Habere göre Buruk, Başkan Dursun Özbek'ten bu transferin mutlaka sonuçlandırılmasını istedi.

Okan Buruk, Dursun Özbekten istedi Görüşmeler başladı

Galatasaray'ın Can Uzun'un bonservisi konusunda Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken, taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, mali şartlarda anlaşma sağlanması halinde transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.

Okan Buruk, Dursun Özbekten istedi Görüşmeler başladı

Hem hücum hattında hem de 10 numara pozisyonunda görev yapabilen Can Uzun'un, Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında önemli bir yere sahip olduğu öne sürüldü. Genç yıldızın transferinin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın hücum organizasyonlarında önemli bir alternatif kazanacağı belirtiliyor.

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Okan Buruk, Dursun Özbekten istedi Görüşmeler başladı

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#Galatasaray Transfer#Okan Buruk#Dursun Özbek

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