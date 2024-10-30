Okan Buruk derbilerin, Galatasaray ligin kralı! Avrupa'da sadece 5 takım var

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G.Saray derbide Beşiktaş’ı devirerek liderliğini pekiştirirken hem sarı kırmızılı kulüp hem de teknik direktör Okan Buruk istatistiklerde de ligi domine ediyor. Derbilerdeki performansıyla dikkat çeken sarı kırmızılı ekip, Okan Buruk döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı 10 maçın 7’sini kazandı. Diğer 3 maçta 2 rakibine 1’er kez yenildi, Fenerbahçe ile 1 kez berabere kaldı.

GALATASARAY’IN TARİHİNE GEÇTİ

Süper Lig tarihinde en az 10 büyük maçta (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor) görev yapan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesinin sahibi Okan Buruk. 14 maçta 10 kez kazanan Buruk %71’lik bir oran yakaladı. Ayrıca 2020 senesinden bu yana Süper Lig’de Beşiktaş’ı en fazla mağlup eden teknik direktör Okan Buruk. Bu seride 5 galibiyet, 2 yenilgi alan 51 yaşındaki çalıştırıcı aynı zamanda Galatasaray tarihinde Beşiktaş’ı konuk ettiği ilk 3 lig maçını da kazanan ilk teknik adam.

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CİMBOM GİBİ SADECE 5 TAKIM VAR

Bu sezon ligde namağlup yoluna devam eden tek takım da Galatasaray. Avrupa’nın 5 büyük liginde de sarı kırmızılılar gibi yoluna yenilgisiz devam eden sadece 5 takım var. İngiltere’de Manchester City, İtalya’da Juventus, Almanya’da Bayern Münih ve Leipzig, Fransa’da da PSG ligde mağlubiyet yaşamadı. 2024-25’te Avrupa’nın 10 büyük liginde en fazla duran top golü atan kulüp de sarı kırmızılılar. Aslan frikikten 5, kornerden 4, taçtan 3, penaltıdan 1 olmak üzere 13 golü duran toptan buldu.

BEKLENEN GOL DEĞERI DE 20.5 XG

Süper Lig’de bu sezon en fazla gol atan (29), şut çeken (171), beklenen gol değeri üreten (20.5 xG) ve net pozisyon yakalayan (45) takım da Galatasaray. Ligde 28 puan toplayan takım olan Galatasaray (9G, 1B), 10. maçlar itibarıyla 2023-24’ün ardından lig tarihindeki en yüksek sayısını tekrarladı. 2024-25’de lig maçlarının ilk 15 dakikalık bölümünde en fazla gol atan takım da sarı kırmızılılar. Bu sezon toplamda 29 kez ağları sarsan Cimbom bunların 5’ini (%17) ilk çeyrek saatlik dilimde kaydetti.