×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Okan Buruk: 'Daha iyi olacağımıza inanıyorum'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Okan Buruk: Daha iyi olacağımıza inanıyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 22:35

Süper Lig'de Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

Maça çok iyi başlamadık. Saha kenarından rakibi karşılama için müdahale ettim. İlk yarı rakip önde baskıyı denedi, daha çok topa sahip olabilirdik. Baskıları çözerek de attığımız goller oldu.

SIKINTI YAŞAMADIK

İkinci yarıya devre arası daha net hazırlandık. 3-0 sonrası değişikliklerle birlikte, dizilişimiz de değişti. 3-4-1-2'ye yakın dizilişe geçtik. Elimizdeki oyuncuları görmek istedik. Son dakikalarda defansif anlamda sıkıntı yaşamadık ama şut şansı verdik.

Gözden KaçmasınLucas Torreira: Şu anda çok iyi değilizLucas Torreira: 'Şu anda çok iyi değiliz!'Haberi görüntüle

MENTAL YORGUNLUK VARDI

Bugün değerli olan kazanmamızdı. Mental olarak yorgunluk vardı. Deplasmanda beklemedik bir mağlubiyet... Frankfurt maçının ilk yarısı ile bu maçın ilk yarısı arasında dağlar kadar fark var. Burada iyi oynamıyorken, 2-0 önde bitirdik.

Haberin Devamı

KALİTELİ KADROYA SAHİBİZ

Puan farkını 6'ya çıkardık, bu da moral oldu. Alanyaspor, Liverpool ve sonra Beşiktaş maçı var. Bu moralle bir sonraki maçı daha iyi oynayacağımıza inanıyorum. İyi oyunculara ve kaliteli kadroya sahibiz. Şu an için iyi olan kazanmamız ve puan farkını arttırmamız.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!