×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Okan Buruk: 'Çok gol atmak mutlu ediyor, bizim için değerli'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Okan Buruk: Çok gol atmak mutlu ediyor, bizim için değerli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 19:48

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Rize deplasmanı çok zor. 1-0 öne geçtik, pozisyonlara da girdik devamında. Son pasları daha iyi atabilsek 2'yi de atabilirdik. Rize oyunda bizi zorladı, gol atmaya da çalıştı, pozisyonlar da buldular. 1-1 olmadan 2-0'ı bularak rahatladık. 3-0'da maç bitti. Belli yerlerde iyi savunmalar yaptık. 2-0'dan sonra dönüşlerde gecikmeler oldu. Maçın başında sonuna kadar oynamak, kazanmak, beraber oynayan bir takım olduk. Bu değerli bizim için.

ÇOK FAZLA MAÇ OYNAYACAĞIZ

Bu süreçte iyi oynamak, kazanmak, çok gol atmak mutlu ediyor. İyi bir takımız, daha da iyi olacağız. Gelen, sakatlıktan dönen oyuncular olacak. Bugün ilk defa, oyuncu sokarken zorlandım. Oynatmadıklarım da oldu. Çok fazla maç oynayacağız. Cuma, salı, cumartesi, çarşamba, cumartesi gibi görünen bir fikstür var. Tüm oyuncuları kullanacağız.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınÇaykur Rizespor 0-3 Galatasaray (Süper Lig maçı özeti)Çaykur Rizespor 0-3 Galatasaray (Süper Lig maçı özeti)Haberi görüntüle

JUVENTUS MAÇI YORUMU

Hem kendi oyuncularımızı hem kendi oyunumuzu... Rakiplerin ne oynadığı da önemli. Rakip 3'lü oynadı, baskılarda bu şekilde eşleştik. Hem rakibe hem oyuncuların form durumuna göre taktiği değerlendirebiliyoruz. Kadromuzun tam olarak sahada olması önemli. Sane'yi Eyüpspor maçında göreceğiz, olur mu olmaz mı. Lemina'nın cezası bitecek. Farklı oyunlar düşünebiliriz. Maçın sertliği de önemli olacak. Rakibin ne oynadığı da önemli. Juventus'u durduracak ve kalitemizi ortaya koyacak diziliş deneme şansımız olacak. Maç maç gidiyoruz. Juventus maçından önce Eyüpspor maçı var. Hem rakibin dizilişi hem bizim dizilişimiz nasıl olacak. Bugün beklemiyorduk ama Rize 3'lü oynadı. Juventus da zaman zaman 3'lü zaman zaman 4'lü oynuyor. Maç maç gidip en iyi planları yapmaya çalışacağız.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!