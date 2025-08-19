Okan Buruk, canlı yayında açıkladı: 'Kaleci için zaman var!' Ederson...

Haberin Devamı

Süper Lig'de yeni sezona 2'de 2 ile başlayan Galatasaray'da teknik direktörü Okan Buruk, TV100'e gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"BU DÖNEMİ SEVMİYORUM"

"Son üç yıl Galatasaray ve Fenerbahçe yarışı olarak geçti. Olağanüstü yarışlar oldu. Geçen sene 11 puan farkla bitirdik. Bu sene Trabzonspor ve Beşiktaş'ın daha ciddi şekilde işin içerisine gireceğini düşünüyorum. Sürpriz takımlar var başlangıçlar var. Emre Hoca, Antalyaspor ile 6 puanla başladı. Kazanmak önemli. Sıcaklar var, zeminler kötü. Transfer dönemi var. Bu dönemi sevmiyorum çünkü gidecekler var, kalmak isteyenler var. Gitmek istemeyenler var, senin gitmesini istemediklerin var."

"Avrupa hedefinin en maksimuma çıktığı bir sene. Sokakta insanlar sürekli 'Avrupa' diyor. İki senedir Avrupa'da şanssız şeyler yaşadık. En formsuz olduğumuz dönemde Alkmaar maçlarına yakalandık. İlk 8'e girsek, belki daha farklı bir durum olabilirdi. Sparta Prag ve bu maçlarda benzer şekilde 10 kişi kaldık."

"TUR TUR DÜŞÜNMEK LAZIM"

"PSG geçen sene son anda 24'te kaldı. M. City kalamıyordu. Burada tur tur düşünmek lazım. İlk hedef, ilk basamağı geçmek! Son 32'de elenen büyük takımlar da oluyor. Şampiyonlar Ligi'nin hiçbir takım için garantisi yok. İlk hedef bütün takımlar için ilk 24 içinde olmak."

"TRANSFER PİYASASI ÇOK YÜKSELDİ"

"Bu sene baktığınızda 60-70 milyon eurodan aşağıya oyuncu yok. Transfer piyasası çok yükseldi."

"EKONOMİK ANLAMDA İNANILMAZ BİR YERE GELDİK"

"Galatasaray ekonomik anlamda inanılmaz bir yere geldi. Gelirlerimiz çok yükseldi, kendi özelimizde konuşayım. Her yıl gelirlerimiz yükseldi, görüyoruz. Avrupa'nın büyük takımlarını yakaladık. Kulübün kasasına giren paralar, Bankalar Birliği'nden çıkış... Osimhen ve Sane transferleri büyük başarı. Burada büyük emek var. Abdullah Kavukçu'nun çok büyük emeği var. Başkanın önderliğinde çok önemli bir iş yaptı."

"AVRUPA LİSTESİNE KADAR KALECİ TRANSFERİNİ ÇÖZECEĞİZ"

"Galatasaray'ın hedefindeki kaleci profili önemli, doğru birini getirmelisiniz. Kendi hedefiniz doğrultusunda giderseniz, zaman alabiliyor. Osimhen'de de aynısı oldu. Vazgeçip, başkasını aldığımızda mutlu olamayacaktık. Hedeflerimiz doğrultusunda gidiyoruz ve bu da gecikmelere yol açıyor. Biz de Günay Güvenç gibi başarılı bir kaleci var. Avrupa listesini 2 Eylül'de vereceğiz ve o zamana kadar bunu çözeceğiz."

"DAHA ZAMAN VAR"

"Antwerp kalecisi Senne Lammens de listede. 6-7 kişilik listemiz var. Galatasaray seyircisinin önünde oynamak kolay değil. Hedeflerimiz ve yakın olduğumuz isimler var. Kalecide kriz olacak bir şey yok, vakit var. Kalan sürede en doğru şeyi yapacağız. Baskı transferleri bize hayır getirmedi, geçen sene ve öncesinde yaşadık."

"Ederson transferi bizim elimizde değil! Kulübüyle sözleşmesi var. Donnaruma şeyi var tabii ki... Ticari boyutuna transferlerin başkanımız karar veriyor."

"KİMSE BUNU KONUŞMUYOR"

"Galatasaray'ın yaptığı en önemli şey oyuncu satışları, kimse bunu konuşmuyor!"

BARIŞ ALPER & YUNUS AKGÜN

"Yunus Akgün geçen sene önemli işler yaptı. Barış Alper Yılmaz bu sene inanılmaz başladı. Daha sakin, ne yaptığını biliyor. Doğal bir yapısı var ama hep çalışıyorlar. Yeni jenerasyondakiler hem antrenman öncesi hem de sonrası ekstra çalışıyorlar. Her takım ekip olarak çok sayıda kişiyle oyunculara destek veriyorlar."

EREN ELMALI

"Eren Elmalı'nın ilk geldiğimiz dönemde transferini istiyorduk ama benim Galatasaray'a imza atmamdan hemen önce Trabzonspor'a gitti. Kısmet yine buluşmakmış."

"RUSYA'YA TRASNFER OLACAK"





"Carlos Cuesta büyük ihtimalle Rusya'ya gidiyor. İyi bir profesyonel ve iyi bir insandı. Kesinlikle kötü oyuncu diyemezsiniz."

NELSSON'UN AYRILIĞI

"Nelsson, ile aramızda sorun yok. Geçen sene bir süre yedek kaldıktan sonra mental olarak düştü. Az süre aldığı için gitmek istedi. Bu gayet insanı, normal bir şey. Oynamadığı yerde mutsuz olup gidebilir oyuncu. Roma'ya çok gitmek istedi."

ORTA SAHA TRANSFERİ

"Orta sahadaki derinlik önemli. Şu anda beş tane oyuncumuz var. Alabiliriz orta saha oyuncusu, böyle bir karar da verebiliriz. Elimizdeki oyunculara ve bütçemize bağlı. Victor Osimhen ve Leroy Sane'yi aldık, çok yüksek ödemelerle başladık. Büyük bütçeyi orada kullandık. Savunma ve kaleci transferi var. Bunların devamına göre bakacağız. TFF'nin limitleri var. UEFA'nın Finansal Fair Play'i var. Yoksa bir sene sonra transfer yapamazsınız ve ceza yiyebilirsiniz. Geçen sene santrfor almayı düşünmüyorduk ama Osimhen çıktı ve aldık."

